Nie chcemy Sejmu, w którym zasiada 460 wybrańców narodu, w najchętniej większości posłów dalibyśmy wypowiedzenia - pisze w środę "Super Express". Z sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanego dla tej gazety, wynika, że 63 proc. Polaków chce, aby w Sejmie zasiadało maksymalnie 150 posłów.

W sondażu przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu" zapytano Polaków: "Ilu Twoim zdaniem powinno być posłów w Sejmie (obecnie jest 460)?".

Sondaż: Maksymalnie 150 posłów w Sejmie

W udzielonych odpowiedziach 63 proc. poparło ograniczenie liczby posłów do maksymalnie 150, 19 proc. odpowiedziało, że powinno ich być od 150 do 459, a 15 proc. pytanych uważa, że posłów powinno być tyle samo co teraz. 2 proc. opowiedziało się za liczbą posłów w przedziale 461-599, a 1 proc. pytanych wskazał na 600 lub więcej.

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Pollster 21-22 czerwca na reprezentatywnej próbie 1011 osób.

