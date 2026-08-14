W skrócie Koalicja Obywatelska uzyskałaby niemal 34 procent głosów, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę.

Z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że obecna koalicja rządząca nie może liczyć na kolejną kadencję.

Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem 22,34 procent, a spadek poparcia może mieć związek z rozłamem w partii.

Konfederacja zajęła w sondażu trzecie miejsce, a na Konfederację Korony Polskiej zagłosowałoby 10,51 procent badanych.

Wyliczenia OGB wskazują, że żadna z głównych stron nie ma szans na samodzielne rządzenie bez porozumienia z Grzegorzem Braunem.

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W najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Koalicja Obywatelska ma 33,53 proc. poparcia. Względem poprzedniego badania oznacza to spadek o 5,4 pkt proc.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, na które głos chce oddać 22,34 proc. respondentów. Względem poprzedniego sondażu ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego straciło 4,7 pkt proc.

Na wynik PiS mógł wpłynąć niedawny rozłam w strukturach. Z ugrupowania wykluczonych zostało w sumie 38 posłów i dwóch senatorów. W tej grupie znalazł się m.in. Mateusz Morawiecki.

Były premier i jego stronnicy założyli osobny klub parlamentarny, wkrótce powołają też partię. W sondażu OGB chęć oddania głosu na Rozwój Plus zadeklarowało 5,49 proc. badanych.

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Lepszy wynik odnotowała Konfederacja, która uplasowała na trzecim miejscu w sondażu. Na sojusz narodowców i wolnościowców głos oddałoby 15,82 proc.

Na Konfederację Korony Polskiej wskazało 10,51 proc. badanych. Jak skomentował w mediach społecznościowych szef OGB Łukasz Pawłowski, to właśnie Grzegorz Braun "decyduje o wszystkim" w kontekście zaplanowanych na przyszły rok wyborów.

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5,99 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć oddania głosu na Nową Lewicę. Poniżej progu wyborczego znalazły się: Partia Razem (3,64 proc.), PSL (1,74 proc.) oraz Polska 2050 (0,94 proc.).

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Według wyliczeń OGB przy zaprezentowanych wyżej wynikach KO otrzymałaby 185 mandatów. PiS wprowadziłby do Sejmu 126 parlamentarzystów, natomiast Konfederacja - 79.

Konfederacji Korony Polskiej przypadłoby 49 miejsc w Sejmie. Lewica wprowadziłaby 13 posłów, natomiast Rozwój Plus - ośmiu.

Obecna koalicja rządząca nie miałaby szans na kolejną kadencję. Bez porozumienia z Grzegorzem Braunem władzy nie mogłaby również przejąć podzielona prawica.

Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przeprowadzono w dniach 5-12 sierpnia na próbie 1000 respondentów.



