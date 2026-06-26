W skrócie Zdecydowana większość respondentów sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster uważa, że Ukraina powinna przeprosić za nadanie jednostce wojskowej imienia 'Bohaterów UPA'.

Nadanie tej nazwy przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego spotkało się z krytyką w Polsce z powodu historycznych zbrodni dokonanych przez Ukraińską Powstańczą Armię na ludności polskiej na Wołyniu.

W odpowiedzi na decyzję Zełenskiego polskie władze i politycy podjęli działania takie jak odebranie odznaczeń oraz zapowiedzi zwrotu ukraińskich wyróżnień.

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W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" zapytano respondentów: "Czy Ukraina powinna oficjalnie przeprosić Polaków za decyzję dotyczącą nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA?".

Ukraina powinna przeprosić Polaków? Jest najnowszy sondaż

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 47 proc. ankietowanych, a "raczej tak" - 25 proc. Przeciwnego zdania było 8 proc. badanych, którzy wybrali odpowiedź "raczej nie", oraz 3 proc. wskazujących "zdecydowanie nie". 17 proc. respondentów nie miało zdania.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" w dniach 19-21 czerwca 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1045 dorosłych Polaków.

Wyniki badania pojawiły się po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". Ukraiński przywódca uzasadnił ją chęcią przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględnieniem wzorowego wykonywania zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy.

Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce ze względu na historyczną odpowiedzialność Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) za zbrodnie dokonane na ludności polskiej na Wołyniu.

Spór o UPA. Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego

W odpowiedzi na decyzję Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Następnego dnia Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia do Warszawy.

Jak przekazał, przed zwrotem orderu przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Według ukraińskiej strony prezydent proponował również spotkanie i wspólną konferencję z Karolem Nawrockim. Kancelaria Prezydenta RP przedstawiła jednak odmienną wersję wydarzeń, zaprzeczając tym twierdzeniom.

Na decyzję Warszawy zareagowali także polscy politycy. Jarosław Kaczyński oraz Mariusz Błaszczak zapowiedzieli zwrot ukraińskich odznaczeń, którymi zostali wcześniej uhonorowani.





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