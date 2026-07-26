W skrócie Respondenci badania SW Research uznali Radosława Sikorskiego za lepszego kandydata na premiera niż Donalda Tuska. Większość jednak nie była w stanie jednoznacznie wskazać konkretnego polityka.

W badaniu 25,2 proc. osób wskazało Sikorskiego, a 17,1 proc. Tuska, przy czym 32,6 proc. oceniło ich tak samo, a 25,1 proc. nie miało zdania.

Według wyników innych sondaży KO cieszy się największym poparciem, ale część obecnych koalicjantów mogłaby nie dostać się do Sejmu.

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Uczestnicy sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" zostali zapytani, kto ich zdaniem byłby lepszym kandydatem na premiera, gdyby w 2027 roku rząd miała tworzyć Koalicja Obywatelska.

Respondenci mieli do wyboru Radosława Sikorskiego oraz Donalda Tuska. Obecnego ministra spraw zagranicznych wskazało 25,2 proc. badanych, natomiast dzisiejszego szefa rządu - 17,1 proc.

Sikorski czy Tusk? Polacy wskazali kto byłby lepszym premierem

Zdecydowana większość respondentów nie była jednak w stanie wskazać konkretnego polityka. 32,6 proc. ankietowanych zadeklarowało bowiem, że obu polityków ocenia tak samo, a 25,1 proc. stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat.

- Radosław Sikorski lepiej sprawowałby rolę premiera według co trzeciej osoby z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców i nieco wyższego odsetka badanych w wieku do 24 lat (36 proc.) - skomentował wyniki Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Przedstawiciel agencji, która przeprowadziła sondaż, zwrócił też uwagę, że Donalda Tuska jako lepszego kandydata na premiera uważają przede wszystkim respondenci o dochodach przekraczających 7000 zł netto.

Sondaż SW Research dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 lipca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

KO prowadzi w sondażach. Część koalicjantów poza Sejmem

Dodajmy, że aby któryś z wymienionych w badaniu SW Research polityków mógł zostać premierem, KO musi mieć możliwość utworzenia rządu. Może to jednak nie być takie proste.

Z niedawnego sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wynikało, że największym poparciem w Polsce cieszy się obecnie właśnie partia Donalda Tuska - 31,6 proc. Druga pozycja przypadła z kolei Prawu i Sprawiedliwości (23 proc.), a podium z rezultatem 12,3 proc. zamknęła Konfederacja.

Z sondażu wynikało ponadto, że do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (9,6 proc.) oraz Nowa Lewica (6,8 proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazły się natomiast: Razem (4,4 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (2,7 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.). 2,5 proc. zagłosowałoby na inną partię. 3,2 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Według badania część z koalicjantów tworzących obecny rząd znalazłoby się poza Sejmem. Z tego powodu KO mogłaby mieć problem, aby kontynuować władzę.





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