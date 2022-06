Sondaż IBRiS dla Radia ZET przeprowadzono na przełomie maja i czerwca. Jak wynika z sondażu Zjednoczona Prawica może liczyć na głosy 35,1 procent wyborców, Koalicja Obywatelska na 25,3 proc., Lewica na 8,9 proc., Polska 2050 na 8,4 proc., PSL-Koalicja Polska na 6,3 proc., a Konfederacja na 4,1 proc.

Spada poparcie dla wszystkich oprócz PSL

Według wyników sondażu, poparcie dla Zjednoczonej Prawicy na poziomie 35,1 proc. oznacza spadek o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do badania przeprowadzonego na początku maja. Na 25,3 procent, czyli ze spadkiem 1 punktu procentowego mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska. Natomiast Lewica otrzymałaby 8,9 procent, ze spadkiem 0,1 punktu procentowego.

Polska 2050 Szymona Hołowni zajęła czwarte miejsce w sondażu z wynikiem 8,4 procent. To spadek w porównaniu do początku maja o 0,2 punktu procentowego. Jak wynika z sondażu, na PSL-Koalicję Polską zagłosowałoby 6,3 procent respondentów. Jest to wzrost o 1,2 punktu procentowego w porównaniu od badania przeprowadzonego na początku maja.

Ze spadkiem 0,9 punktu procentowego, na Konfederację oddałoby głos 4,1 procent ankietowanych. Z takim wynikiem Konfederacja znalazłaby się poza parlamentem.

Sondaż wyborczy. Mniej osób poszłoby na wybory

Jak wynika z sondażu, 11,9 procent badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos. To wzrost o 1,8 punktu procentowego.



Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział 52,6 procent Polaków uprawnionych do głosowania. Jest to spadek o 1,2 punktu procentowego. Głosu nie oddałoby 44,8 procent ankietowanych. Niezdecydowanych według sondażu, jest 2,6 procent wyborców, czyli mniej o 0,6 punktu procentowego.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 30 maja - 1 czerwca br. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. Wyniki porównano z badaniem z 4 maja br.