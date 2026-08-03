W skrócie Koalicja Obywatelska zajmuje pierwsze miejsce w sondażu, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, a Rozwój Plus mógłby wejść do Sejmu w przypadku samodzielnego startu.

Według sondażu Koalicja Obywatelska uzyskała 27,5 proc., Prawo i Sprawiedliwość 16,9 proc., a Rozwój Plus osiągnąłby 7,8 proc. poparcia.

W przypadku braku udziału partii pierwszego wyboru, najwięcej respondentów deklaruje wybór Rozwoju Plus, natomiast największy odsetek badanych nie rozważa głosowania na tę partię nawet w razie jej startu.

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Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,5 proc. prowadzi w najnowszym sondażu, przygotowanym przez IBRiS na zlecenie Polsat News. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na głos 16,9 proc. badanych. Podium uzupełnia Konfederacja z wynikiem 14,4 proc.

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Na wejście do Sejmu mogą liczyć także Konfederacja Korony Polskiej, z wynikiem 9,4 proc., Lewica, ciesząca się poparciem 7,6 proc., oraz potencjalna partia polityczna utworzona przez Mateusza Morawieckiego. Chęć głosowania na Rozwój Plus zadeklarowało 7,8 proc. ankietowanych.

W Sejmie nie znalazłyby się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe (4 proc.), Patria Razem (2,3 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.). Przypomnijmy, że próg wyborczy dla pojedynczych partii politycznych wynosi 5 proc.

8,8 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Z sondażu wynika, że frekwencja wyniosłaby 64,4 proc.

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Badani zostali także zapytani, na jakie ugrupowanie oddaliby głos, gdyby ich "partia pierwszego wyboru" nie wzięła udziału w wyborach. W tej kategorii króluje Rozwój Plus. Gotowość oddania głosu na to ugrupowanie deklaruje łącznie 17,5 proc. Wśród wyborców PiS odsetek ten rośnie do 40,6 proc.

Lewica jest drugim wyborem 16,5 proc. ankietowanych - przede wszystkim wyborców Koalicji Obywatelskiej (40,1 proc.), Konfederacja 16,2 proc. Taką decyzję deklaruje 20,2 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

W sondażu poproszono także o bezpośrednie odniesienie się do kwestii możliwego wyborczego startu ugrupowania Rozwój Plus. W odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku realizacji takiego scenariusza byliby skłonni oddać swój głos na partię Mateusza Morawieckiego, łącznie 21 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak" (5,6 proc.) lub "raczej tak" (15,4 proc.).

Największy odsetek badanych deklaruje jednak, że nie bierze takiej opcji pod uwagę. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wskazało 49,3 proc., "raczej nie" - 15,4 proc. 14,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 29.07-02.08 na grupie 1000 osób metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Polsat News.



