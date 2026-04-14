W skrócie Ponad 57 proc. Polaków uznało w sondażu IBRiS dla Polsat News, że Przemysław Czarnek "zdecydowanie" nie jest dobrym kandydatem na premiera.

Największe poparcie dla kandydatury Czarnka zadeklarowali najstarsi badani (70 lat i więcej) oraz wyborcy PiS.

W najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News Polacy zostali zapytani, "czy po miesiącu aktywności jako kandydat Przemysław Czarnek jest dobrym kandydatem na premiera".

Zasadnicza większość respondentów nie miała wątpliwości - łącznie 57,5 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie nie". Kolejne 10,3 proc. wskazało ocenę "raczej nie".

Przeciwnego zdania jest łącznie 22,8 proc. badanych, z czego odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 10,9 proc., a "raczej tak" 11,9 proc. Zdania w tej sprawie nie ma niespełna 10 proc. uczestników badaniach (9,4 proc.).

Zdecydowanie negatywny stosunek do kandydatury byłego ministra edukacji na stanowisko premiera ma zarówno większość kobiet (54,9 proc.), jak i mężczyzn (60,4 proc.).

Opcję "zdecydowanie nie" wskazała także więcej niż połowa respondentów we wszystkich grupach wiekowych poza najmłodszą (18-29 lat), gdzie wybrało ją 46 proc. Kolejne 10,9 proc. najmłodszych badanych jest "raczej" przeciwnych kandydaturze Czarnka. W tej grupie najliczniejsze są także osoby, które nie mają opinii w tej sprawie (27,8 proc.).

Największe poparcie dla kandydatury Czarnka pojawia się natomiast wśród najstarszych badanych (70 lat i więcej), gdzie zdecydowanie popiera ją 33,8 proc. (51,7 proc. tej grupy jest jej zdecydowanie przeciwnych).

Pozytywna opinia na temat propozycji PiS na obsadzenie stanowiska premiera dominuje wśród wyborców tego ugrupowania - 46,8 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a kolejne 29,1 proc. "raczej tak".

Wśród zwolenników pozostałych partii polskiego parlamentu ocena jest zdecydowanie mniej pozytywna. Najbardziej negatywnie postrzegają tę kandydaturę wyborcy Nowej Lewicy - 94,4 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie", 5,6 proc. "raczej nie" - oraz Koalicji Obywatelskiej - 88,7 proc. i 7,2 proc.

Negatywnie Przemysława Czarnka oceniają także wszystkie grupy respondentów pod względem miejsca zamieszkania. Opcje "zdecydowanie nie" i "raczej nie" wskazało najmniej mieszkańców miast do 50 tys. mieszkańców - 57,7 proc. W pozostałych kategoriach odsetek ten był wyższy.

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 8-13 kwietnia 2026 metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

