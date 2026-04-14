W skrócie Koalicja Obywatelska uzyskała 32,1 proc. poparcia w sondażu wyborczym przeprowadzonym przez IBRiS dla Polsat News.

W Sejmie znalazłyby się także: Prawo i Sprawiedliwość (23,8 proc.), Konfederacja (15 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (8,2 proc.) oraz Nowa Lewica (7,1 proc.).

62,7 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć udziału w wyborach.

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Polsat News wynika, że Koalicja Obywatelska pozostaje partią, na którą chce postawić najwięcej Polaków. Głos na nią zadeklarowało 32,1 proc. badanych.

Sondaż wyborczy dla Polsat News. KO liderem, w Sejmie pięć partii

Drugie miejsce w rankingu zajmuje największa opozycyjna partia Prawo i Sprawiedliwość (23,8 proc. głosów).

Swoich posłów do Sejmu wprowadziłyby także Konfederacja, dla której poparcie deklaruje 15 proc., Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 8,2 proc, a także Nowa Lewica (7,1 proc.).

Poza parlamentem znalazłyby się wchodzące obecnie w skład koalicji rządowej Polskie Stronnictwo Ludowe (4,2 proc.) i Polska 2050 (1,2 proc.). Na Razem chce głosować 3,1 proc. badanych.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 5,3 proc. Udział w wyborach zadeklarowało 62,7 proc. osób, a brak chęci udziału w wyborach wskazało 37,3 proc. ankietowanych.

Partia Donalda Tuska cieszy się szczególnie wysokim poziomem zaufania wśród osób mających od 40 do 49 lat (42,7 proc.), osób w wieku 70 i więcej lat (45,6 proc.) oraz mieszkańców dużych miast (43,4 proc.). Najmniej zaufania do KO mają dwie najmłodsze grupy wyborców: w przedziałach 18-29 lat (12,7 proc.) oraz 30-39 lat(17,4 proc.).

Młodzi wybierają Konfederację. Partia Mentzena ma wśród nich najwięcej wyborców

Na PiS najczęściej głosują ludzie mający od 60 do 69 lat (37,3 proc.), 70 i więcej lat (37 proc.) oraz wyborcy z wykształceniem zawodowym i zasadniczym zawodowym (44,1 proc.). Najmniej zaufania do największej partii opozycyjnej mają ankietowani od 18 do 29 lat (7 proc.),

Gdyby w wyborach brały udział tylko dwie najmłodsze grupy wyborców, ze zwycięstwa cieszyłaby się Konfederacja. Głos na stronnictwo Sławomira Mentzena zadeklarowało 30,8 proc. osób od 18 do 29 lat, a wśród mających od 30 do 39 lat było to 26,1 proc. To najwyższe wyniki w obu badanych grupach.

Sentyment ludzi młodych do partii z prawej strony sceny politycznej jest też widoczny w odniesieniu do KKP Grzegorza Brauna. Na Konfederację Korony Polskiej chce głosować 11,1 proc. osób od 18 do 29 lat, a w pokoleniu dzisiejszych trzydziestolatków 10,4 proc. Zwraca uwagę także poparcie dla tej partii w gronie pięćdziesięciolatków - to wśród nich KKP uzyskała najwyższe poparcie (11,7 proc.).

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 8-13 kwietnia 2026 metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

