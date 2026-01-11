W skrócie Niemal połowa Polaków popiera podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej przez prezydenta Nawrockiego.

Rządowy projekt zapewnia prawa osobom w związkach nieformalnych, w tym dostęp do dokumentów i zabezpieczenie socjalne.

Wciąż nie wiadomo, czy prezydent podpisze ustawę, choć projekt ma poparcie społeczności i trafił już do Sejmu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pracownia SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytała Polaków, czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej, będącej wynikiem kompromisu między Lewicą a PSL.

47,4 proc. ankietowanych chce, by wspomniana ustawa weszła w życie. Przeciwne zdanie deklaruje znacznie mniej, bo 14,8 proc. badanych.

Zdania w tej sprawie nie wyraziło 17,1 proc. osób, a 20,7 proc. nigdy o niej nie słyszało.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Oto zdanie Polaków

Na pytanie "Czy Pani/Pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej?" częściej twierdząco odpowiadają mężczyźni (48,7 proc.) niż kobiety (46,2 proc.).

Prezydenckiego podpisu pod wspomnianą ustawą oczekują również osoby po 50. roku życia (52 proc.) oraz obywatele z zasadniczym wykształceniem zawodowym (54 proc.). Zwolennikami ustawy o statusie osoby najbliższej są też osoby, których miesięczny dochód mieści się w granicach 5001 zł - 7000 zł (58 proc.) oraz mieszkańcy największych polskich miast (56 proc.).

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej (wcześniej nazywany ustawą o związkach partnerskich) został zaakceptowany przez rząd w grudniu 2025 roku. Jego obecny kształt znacznie różni się jednak od pierwotnej wersji, która zakładała ponad 200 zmian w obowiązującym prawie.

Status osoby najbliższej. Projekt zaakceptowany przez rząd. Co zrobi prezydent?

Jak mówiła po grudniowym posiedzeniu Rady Ministrów sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula, nowy projekt umożliwi osobom pozostającym w związkach nieformalnych m.in. dostęp do dokumentacji i informacji medycznej. Osoby te będą miały również prawo do korzystania z mieszkania osoby najbliższej, dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, renty rodzinnej, a także prawo do pochówku.

Obie strony podpisujące notarialną umowę będą mogły wybrać, czy decydują się na wspólność majątkową, czy chcą pozostać w rozdzielności.

Rządowy dokument trafił już do Sejmu, gdzie wkrótce odbędzie się jego pierwsze czytanie. Po uchwaleniu ustawy przez parlament, projekt trafi na biurko prezydenta.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 6-7 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Źródło: Rzeczpospolita

Spór o ambasadorów. Przydacz: Można się dogadać, tylko trzeba chcieć Polsat News Polsat News