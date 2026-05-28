W skrócie Według badania OGB wyborcy Konfederacji chętniej poparliby Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka niż Nową Nadzieję Sławomira Mentzena w przypadku rozłamu partii.

Sondaż OGB pokazuje, że Konfederacja zajmuje obecnie trzecie miejsce pod względem poparcia wśród polskich partii politycznych.

W najnowszym badaniu OGB próg wyborczy przekroczyły Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica.

Gdyby Konfederacja rozpadła się na dwie partie, to na którą partię by pan(i) zagłosował(a)? - brzmiało pytanie, które otrzymali uczestnicy ostatniego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB).

Z wpisu, opublikowanego przez prezesa OGB Łukasza Pawłowskiego wynika, że większym poparciem cieszyłby się Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka, na który głos oddałoby 53 proc. wyborców Konfederacji. Z kolei na Nową Nadzieję Sławomira Mentzena głos oddałoby 42,1 proc. zwolenników prawicowej koalicji. Ponadto 4,9 proc. respondentów stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

Sondaż OGB: Konfederacja na trzecim miejscu wśród partii w Polsce

Przypomnijmy, że w pełnym sondażu OGB, dotyczącym polskich partii politycznych, Konfederacja zajęła trzecie miejsce z wynikiem 11,8 proc. Było to o 1,3 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Ugrupowanie Bosaka i Mentzena wyprzedziły Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 27 proc. respondentów (wzrost o 0,4 pkt proc.).

Z kolei na ugrupowanie Donalda Tuska swój głos oddałoby 38,9 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o 2 pkt proc. względem poprzedniego sondażu OGB.

Sejm. Partia Razem, PSL i Polska 2050 bez mandatów

Oprócz KO, PiS-u i Konfederacji, w polskim Sejmie zasiedliby również posłowie i posłanki z Konfederacji Korony Polskiej i Nowej Lewicy. Na partię Grzegorza Brauna zagłosowałoby 9,3 proc. ankietowanych (spadek o 1,9 pkt proc.). Z kolei Lewica uzyskałaby 5,2 proc. głosów (spadek o 0,8 pkt proc.).

W Sejmie nie znalazłoby się natomiast miejsce dla Partii Razem (3,5 proc.), Polskiego Stronnictwa Ludowego (2,4 proc.) oraz Polski 2050 (1,9 proc.).

Badanie OGB zostało zrealizowane w dniach 12-23 maja 2026 roku metodą CATI na próbie 1000 osób.





