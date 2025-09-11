W skrócie Prezydent Karol Nawrocki cieszy się największym zaufaniem Polaków według najnowszego sondażu CBOS, zdobywając 52 proc. poparcia.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Sławomir Mentzen i Radosław Sikorski z odpowiednio 44 i 43 proc. zaufania.

Najwyższy poziom nieufności odnotował Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 59 proc. respondentów.

Jak wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego pod koniec sierpnia 2025 roku, politykiem najczęściej obdarzanym zaufaniem jest prezydent Karol Nawrocki - ufa mu 52 proc. ankietowanych (wzrost o 4 pkt. proc. względem lipca). Prezydentowi nie ufa 31 proc. badanych (spadek o 5 pkt. proc.). Obojętność wobec Nawrockiego deklaruje 12 proc. ­

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się lider Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 44 proc. zaufania (spadek o 1 pkt. proc.). Nie ufa mu 33 proc. ankietowanych (bez zmian). Jest obojętny dla 13 proc. badanych.

Trzecie miejsce w rankingu zaufania zajął wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, z wynikiem 43 proc. (spadek o 1 pkt. proc.). Nie ufa mu 35 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Obojętność wyraziło 11 proc. ankietowanych.

Sondaż CBOS. Ranking zaufania do polityków. Kto znalazł się za podium?

Na czwartej pozycji w rankingu zaufania znaleźli się ex aequo z wynikiem po 40 proc.: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (w jego przypadku to spadek o 2 pkt. proc.) oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (w przypadku którego oznacza to spadek o 4 pkt. proc.). Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 29 proc. (bez zmian), a Trzaskowskiemu - 47 proc. ankietowanych (wzrost o 5 pkt. proc.).

Na kolejnych miejscach rankingu znaleźli się: wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak (39 proc. zaufania; 29 proc. nieufności); marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia (36 proc. zaufania; 43 proc. nieufności); lider Partii Razem Adrian Zandberg (35 proc. zaufania i 23 proc. nieufności).

Premierowi Donaldowi Tuskowi ufa 35 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.), a nie ufa - 54 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.). Następni w rankingu zaufania są: były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki (32 proc. zaufania; 52 proc. nieufności); były szef MON, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak (30 proc. zaufania; 41 proc. nieufności); prezes PiS Jarosław Kaczyński (30 proc. zaufania; 59 proc. nieufności).

Na kolejnych pozycjach uplasowali się: marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (28 proc. zaufania; 36 proc. nieufności); wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (25 proc. zaufania; 33 proc. nieufności); lider Korony Konfederacji Polski Grzegorz Braun (23 proc. zaufania; 56 proc. nieufności); wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (22 proc. zaufania; 17 proc. nieufności; 46 proc. nieznajomości); minister finansów Andrzej Domański (20 proc. zaufania; 17 proc. nieufności; 50 proc. nieznajomości).

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz ufa 19 proc. badanych, a nie ufa 17 proc. 46 proc. ankietowanych zadeklarowało, że jej nie zna. Ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi ufa 19 proc., tyle samo badanych mu nie ufa. Nie zna go 48 proc. badanych.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker może liczyć na zaufania 16 proc. ankietowanych; nie ufa mu 17 proc., a nie zna go 53 proc. Z kolei szefowi prezydenckiej kancelarii Zbigniewowi Boguckiemu ufa 15 proc. badanych, a nie ufa 16 proc.; 59 proc. deklaruje, że go nie zna.

Ranking nieufności. Kto znalazł się na liście? Jest sondaż

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 59 proc. (wzrost o 6 pkt proc.). Na drugim miejscu uplasował się lider Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun z wynikiem 56 proc. - to wzrost o 4 pkt proc. wobec ostatniego badania w lipcu. Na trzecim miejscu znalazł się premier Donald Tusk, któremu po wzroście o 3 pkt. proc., nie ufa 54 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je w dniach od 21 sierpnia do 1 września na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6 proc. metodą CAPI, 18,8 proc. - CATI i 16,7 proc. - CAWI).

