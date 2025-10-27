Sondaż CBOS. Polacy ocenili rząd Donalda Tuska
Poparcie dla rządu Donalda Tuska w październiku wzrosło - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Działania gabinetu pozytywnie ocenia 31 proc. badanych, czyli o 2 punkty procentowe więcej niż miesiąc wcześniej. Mimo poprawy nastrojów, nadal niemal połowa respondentów (45 proc.) wyraża niezadowolenie z pracy rządu, a 20 proc. pozostaje wobec niego obojętnych.
W skrócie
Z badania CBOS wynika, że w październiku 2025 roku opinie na temat rządzącego gabinetu wyglądają nieco korzystniej niż we wrześniu.
Rząd popiera 31 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), a 45 proc. go nie popiera (spadek o 1 pkt proc.). Jedna piąta ankietowanych deklaruje wobec rządu obojętność (20 proc., bez zmian).
Obecny poziom poparcia dla rządu nie odbiega od średniej notowanej w ostatnim półroczu.
Sondaż CBOS. Rząd Donalda Tuska z lepszym notowaniem
W stosunku do września poprawiły się oceny wyników działalności rządu. Zwiększył się odsetek ocen pozytywnych (35 proc., wzrost o 3 pkt proc.), bez zmian pozostał natomiast udział opinii negatywnych - ponad połowa badanych (55 proc.) ma krytyczne zdanie o pracy urzędującego gabinetu.
Biorąc pod uwagę identyfikację partyjną, najlepsze zdanie o dokonaniach rządu mają potencjalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej (86 proc.), pozytywną ocenę wystawia mu też ponad połowa sympatyków Lewicy (58 proc.) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (51 proc.).
Negatywne opinie wyrazili zwolennicy Polski 2050 (47 proc. ocen złych wobec 38 proc. dobrych). Podobnie wypowiedzieli się wyborcy partii Razem - w większości (58 proc.) są krytyczni. Najgorzej dotychczasowe dokonania rządu oceniają wyborcy Konfederacji Korony Polskiej (94 proc.), Konfederacji WiN (91 proc.) orazPrawa i Sprawiedliwości (86 proc.).
Wśród wyborców niezdecydowanych także przeważają negatywne opinie - ponad połowę (56 proc.) stanowią głosy krytyczne, zaś więcej niż co czwarty z tej grupy respondentów aprobuje dotychczasowe działania rządu (27 proc.).
Jak Polacy oceniają rząd? Przybywa zarówno zadowolonych, jak i sceptyków
Jak wynika z badania, ponad połowa dorosłych Polaków (52 proc., wzrost o 1 pkt proc.) krytycznie wyraża się o polityce gospodarczej rządu. Pozytywne zdanie o aktywności rządu w dziedzinie gospodarki ma ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc., bez zmian).
CBOS zauważa, że w październiku nieznacznie przybyło kontrowersji w społecznym odbiorze premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu, deklaruje jedna trzecia badanych (33 proc., wzrost o 1 pkt proc.).
Jednocześnie przybyło osób, które nie są z tego zadowolone (57 proc., wzrost o 2 pkt proc.).
Badanie zrealizowano od 2 do 13 października 2025 roku na próbie liczącej 901 osób (w tym: 61,2 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. - CATI i 16,3 proc. - CAWI).