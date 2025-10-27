Sondaż CBOS. Polacy ocenili rząd Donalda Tuska

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Poparcie dla rządu Donalda Tuska w październiku wzrosło - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Działania gabinetu pozytywnie ocenia 31 proc. badanych, czyli o 2 punkty procentowe więcej niż miesiąc wcześniej. Mimo poprawy nastrojów, nadal niemal połowa respondentów (45 proc.) wyraża niezadowolenie z pracy rządu, a 20 proc. pozostaje wobec niego obojętnych.

Wzrost poparcia dla rządu. Nowy sondaż
Wzrost poparcia dla rządu. Nowy sondażZbyszek Kaczmarek / Agencja FORUM

W skrócie

  • Poparcie dla rządu Donalda Tuska w październiku wzrosło do 31 proc., a odsetek przeciwników spadł do 45 proc.
  • Najlepsze oceny działalności rządu wystawiają wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL, a najgorsze Konfederacji i PiS.
  • Ponad połowa ankietowanych krytycznie ocenia politykę gospodarczą, a nieco wzrosło niezadowolenie z Donalda Tuska jako premiera.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z badania CBOS wynika, że w październiku 2025 roku opinie na temat rządzącego gabinetu wyglądają nieco korzystniej niż we wrześniu.

Rząd popiera 31 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), a 45 proc. go nie popiera (spadek o 1 pkt proc.). Jedna piąta ankietowanych deklaruje wobec rządu obojętność (20 proc., bez zmian).

Zobacz również:

Rząd Donalda Tusk jest obecnie negatywnie oceniany przez większość Polaków
Polska

Wyborcy tracą cierpliwość do rządu. Alarmujący sondaż dla Tuska

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Obecny poziom poparcia dla rządu nie odbiega od średniej notowanej w ostatnim półroczu.

    Sondaż CBOS. Rząd Donalda Tuska z lepszym notowaniem

    W stosunku do września poprawiły się oceny wyników działalności rządu. Zwiększył się odsetek ocen pozytywnych (35 proc., wzrost o 3 pkt proc.), bez zmian pozostał natomiast udział opinii negatywnych - ponad połowa badanych (55 proc.) ma krytyczne zdanie o pracy urzędującego gabinetu.

    Biorąc pod uwagę identyfikację partyjną, najlepsze zdanie o dokonaniach rządu mają potencjalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej (86 proc.), pozytywną ocenę wystawia mu też ponad połowa sympatyków Lewicy (58 proc.) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (51 proc.).

    Negatywne opinie wyrazili zwolennicy Polski 2050 (47 proc. ocen złych wobec 38 proc. dobrych). Podobnie wypowiedzieli się wyborcy partii Razem - w większości (58 proc.) są krytyczni. Najgorzej dotychczasowe dokonania rządu oceniają wyborcy Konfederacji Korony Polskiej (94 proc.), Konfederacji WiN (91 proc.) orazPrawa i Sprawiedliwości (86 proc.).

    Zobacz również:

    Polacy wypowiedzieli się na temat poparcia dla rządu
    Polska

    Najnowszy sondaż. Zapytano Polaków o poparcie dla rządu

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz

      Wśród wyborców niezdecydowanych także przeważają negatywne opinie - ponad połowę (56 proc.) stanowią głosy krytyczne, zaś więcej niż co czwarty z tej grupy respondentów aprobuje dotychczasowe działania rządu (27 proc.).

      Jak Polacy oceniają rząd? Przybywa zarówno zadowolonych, jak i sceptyków

      Jak wynika z badania, ponad połowa dorosłych Polaków (52 proc., wzrost o 1 pkt proc.) krytycznie wyraża się o polityce gospodarczej rządu. Pozytywne zdanie o aktywności rządu w dziedzinie gospodarki ma ponad jedna trzecia ankietowanych (36 proc., bez zmian).

      CBOS zauważa, że w październiku nieznacznie przybyło kontrowersji w społecznym odbiorze premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu, deklaruje jedna trzecia badanych (33 proc., wzrost o 1 pkt proc.).

      Jednocześnie przybyło osób, które nie są z tego zadowolone (57 proc., wzrost o 2 pkt proc.).

      Badanie zrealizowano od 2 do 13 października 2025 roku na próbie liczącej 901 osób (w tym: 61,2 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. - CATI i 16,3 proc. - CAWI).

      "Polityczny WF": Nawet Bosak i Zandberg mogą wejść do KO?INTERIA.PL

      Zobacz również:

      Polacy ocenili skuteczność premiera Donalda Tuska
      Polska

      Polacy ocenili skuteczność premiera. Zaskakująca opinia wyborców koalicji

      Krzysztof Ryncarz
      Krzysztof Ryncarz

      Najnowsze