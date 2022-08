Polska Echa wpadki Donalda Tuska. Sondaż nie pozostawia złudzeń

W sierpniowym badaniu udział w wyborach do Sejmu i Senatu zadeklarowało ponad trzy czwarte badanych (76 proc.) - o 2 punkty procentowe więcej niż w lipcu i dokładnie tyle samo, ile w czerwcu. W porównaniu z ostatnim badaniem o 2 pkt proc. wzrosła także liczba osób wahających się, czy wziąć udział w głosowaniu (13 proc.), a o 4 pkt proc. zmalał odsetek wyborców zakładających, że nie wezmą udziału w wyborach parlamentarnych (11 procent).

Chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Partia Republikańska) wyraziło 31 proc., czyli o 2 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu z przełomu czerwca i lipca.

Około jednej piątej (21 proc.) respondentów wskazało na Koalicję Obywatelską (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), czyli o 3 pkt proc. więcej niż w poprzedniej edycji badania.

Polskę 2050 Szymona Hołowni poparłoby 10 proc. respondentów CBOS (wzrost o 2 pkt proc.).

Cztery partie w Sejmie

Chęć oddania głosu na Konfederację Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Braun) zadeklarowało 7 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

Najprawdopodobniej poza Sejmem znalazłaby się Lewica (Nowa Lewica, Razem), na którą chce głosować 4 proc. pytanych (spadek o 1 pkt proc.).

PSL-Koalicja Polska (Polskie Stronnictwo Ludowe, UED, Konserwatyści) otrzymałaby 2 proc. głosów (spadek o 1 punkt).

Jeden na stu pytanych (1 proc.) wybrał Porozumienie Jarosława Gowina (w poprzednim sondażu 0 procent.), także 1 proc. (tyle samo co w poprzednim badaniu) wskazało na Kukiz’15.

Ponad tysiąc respondentów

CBOS zauważa, że notowania rządzącego ugrupowania powróciły w sierpniu "w zasadzie powróciły do średniego poziomu z czterech pierwszych miesięcy roku, wzrosła natomiast liczba zwolenników najbardziej liczących się partii opozycyjnych".

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 14-25 sierpnia na 1043-osobowej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL.

Zastosowano procedurę mixed-mode. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. 60 proc. ankiet przeprowadzono metodą CAPI, 23,3 proc. sposobem CATI, a 16,7 proc. CAWI.

