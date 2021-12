Sondaż. Badani wskazali, co prezydent powinien zrobić z ustawą medialną

Badanie przeprowadzono na zlecenie Wirtualnej Polski. Według większości ankietowanych (50,7 proc.) prezydent powinien zawetować ustawę. Z kolei 19,7 proc. osób chciałoby jej podpisania.



Według 12,5 proc. respondentów o jej losach powinien zadecydować Trybunał Konstytucyjny. 17 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.



Zwolennicy opozycji w 2/3 za wetem prezydenta

Prezydenckiego weta domaga się 77 proc. obecnych wyborców partii opozycyjnych, 52 proc. niezdecydowanych, 48 proc. niegłosujących oraz 8 proc. sympatyków obozu rządzącego.



Ankietowani zostali także zapytani o to, jaki mają stosunek do tej ustawy. Opinię "zdecydowanie pozytywną" o nowelizacji ustawy medialnej ma 14,1 proc. ankietowanych. Z kolei "raczej pozytywnie" ustawę ocenia 11,5 proc. uczestników badania. To oznacza, że przychylny stosunek do zapisów ma łącznie 25,6 proc. Polaków.



Stosunek "zdecydowanie negatywny" do ustawy wyraża 48,1 proc. badanych, a "raczej negatywny" 8,6 proc. respondentów. To daje łącznie 56,7 proc. Polaków nieprzychylnie nastawionych do tego dokumentu. 17,8 proc. nie ma zdania w tej kwestii.



WP podała, że odpowiedź "zdecydowanie negatywną" wskazało 90 proc. wyborców KO, 74 proc. wyborców Lewicy, 69 proc. wyborców PSL, 44 proc. wyborców Konfederacji oraz 11 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości (względem ostatnich wyborów parlamentarnych z 2019 roku).



Reklama

Respondenci o skutkach ustawy medialnej

Respondenci byli także pytani o ewentualne konsekwencje wejścia w życie ustawy. Zdaniem 41,4 proc. Polaków nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji "zdecydowanie zagraża" wolności mediów w Polsce. Odpowiedź "raczej zagraża" wybrało kolejne 12,3 proc. badanych. To oznacza, że badanych zaniepokojonych zmianami, które niesie za sobą ustawa, jest łącznie 53,7 proc.



Prezydent o ustawie medialnej: Będzie poddana analizie



Przeciwnego zdania jest 14 proc. ankietowanych - uważają oni, że ustawa "zdecydowanie nie zagraża" wolności mediów. Wariant "raczej nie zagraża" wskazało 15,3 proc. pytanych. Łącznie to 29,3 proc. Polaków sądzących, że dokument nie wpłynie na wolność mediów w naszym kraju. 17 proc. osób nie wie natomiast, co o tym myśleć.



Badanie zostało zrealizowane w dniu 20 grudnia 2021 roku przez United Surveys. Badanie wykonano metodą CATI na próbie 1000 osób w wieku 18+. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.