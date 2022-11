Sondaż: Atom z rekordowym poparciem Polaków

Polska Pątnów: Byliśmy w miejscu, w którym ma powstać polska elektrownia atomowa

Na pytanie, czy pani/pana zdaniem budowa w Polsce elektrowni atomowej to dobry pomysł, zdecydowanie "za" i "raczej za" odpowiedziało 85,7 proc. respondentów - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Przeciwników tego pomysłu jest 9,2 proc.





Elektrownia jądrowa i niższe rachunki

Jak zaznacza gazeta, 99 proc. zwolenników to wyborcy PiS, opozycji - 85 proc. Poparcie elektrowni jądrowej jest także wysokie wśród osób najstarszych (70 plus) i o najniższych dochodach (do 999 zł), gdzie "za" jest 100 proc. ankietowanych.

"Polacy uwierzyli, że elektrownia jądrowa pozwoli uniezależnić się energetycznie, co przekłada się na niższe rachunki za prąd" - wskazuje "Rz".



Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei, polskie firmy energetyczne ZE PAK i PGE, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) pod koniec października ogłosiły podpisanie listu intencyjnego w sprawie planu rozwoju elektrowni jądrowej w Pątnowie oraz zawarcie porozumienia o współpracy między ministerstwami.

"ZE PAK i PGE zdecydowały się na potencjalną współpracę z KHNP ze względu na bezpieczną, funkcjonującą od ponad 40 lat oraz efektywną koreańską technologię reaktorów jądrowych. Obecnie KHNP jest trzecim największym operatorem elektrowni jądrowych na świecie, w ostatnim czasie zrealizowało z dużym sukcesem w terminie i budżecie jedną z największych inwestycji na świecie - elektrownię jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Barakah" - czytamy w informacji prasowej.