Solidarna Polska chwali Andrzeja Dudę ws. kontrowersyjnej ustawy

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Polska

Solidarna Polska apelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednak skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego jest również krokiem w dobrą stronę - ocenił Zarząd Krajowy ugrupowania. - To decyzja podjęta w trosce o polską suwerenność i zapisy Konstytucji - podkreślono w oświadczeniu zarządu.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro / Tomasz Jastrzebowski/ / Reporter