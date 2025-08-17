Socjolog o nastrojach wśród Polaków. "Sytuacja zmierza w złym kierunku"

Konsultacja merytoryczna
dr Robert Sobiech, Centrum Polityki Publicznej Uniwersytet Civitas

Ponad połowa Polaków uważa, że sytuacja Polski zmierza w złym kierunku - wynika z najnowszych badań. Wcześniejsze sondaże wskazywały, że w kraju więcej osób patrzy optymistycznie w przyszłość. - To może być zapowiedź radykalnej zmiany nastrojów społecznych - ocenia w rozmowie z Interią socjolog dr Robert Sobiech, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Civitas.

Socjolog ocenia nastroje społeczne w Polsce

27 proc. Polaków spodziewa się, że ich standard życia pogorszy się w ciągu roku - wynika z najnowszych badań firmy CRIF. Więcej pesymistów jest tylko w Niemczech (28 proc. ankietowanych).

Badacze podkreślają, że podobne nastroje są w całej Unii Europejskiej. Na tle innych krajów wyróżniają się jedynie Włochy, gdzie jest najmniej osób, spodziewających się pogorszenia standardu życia.

Z sondażu wynika też, że 74 proc. europejskich respondentów obawia się o swoją sytuację finansową w ciągu najbliższego roku. Wśród powodów wymienia się wzrost codziennych rachunków, rosnące koszty paliwa i ubezpieczeń.

Badanie na zlecenie CRIF zostało przeprowadzone we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce i Zjednoczonym Królestwie.

    Optymiści nad pesymistami

    Zdaniem eksperta wyniki sondażu CRIF pozostają jednak w sprzeczności z wynikami innych badań, dotyczących oceny obecnej i przyszłej sytuacji materialnej.

    - CBOS systematycznie zadaje pytanie dotyczące poziomu życia. Od jesieni 2024 roku ponad 60 proc. badanych twierdziło, że żyje się dobrze (w czerwcu 2025 roku było to 68 proc badanych). Tylko 4-6 proc badanych uważa, że żyje im się źle - przytacza w rozmowie z Interią dr Robert Sobiech, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Civitas.

    Obecne obawy Polek i Polaków wynikają z zapowiedzi zaostrzenia politycznego konfliktu
    dr Robert Sobiech, socjolog

    Socjolog dodaje, że jeśli chodzi o obecną sytuację gospodarczą w Polsce, to jedynie 27 proc. ankietowanych uważa, że jest zła. Taki stan utrzymuje od połowy 2023 roku.

    - Podobnie optymistyczne oceny pokazuje kwietniowe badanie Eurobarometru, przeprowadzone wśród mieszkańców Unii Europejskiej - wskazuje dr Sobiech.

    W badaniu pytano m.in. o oceny sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego. W Polsce 78 proc. pytanych mówi, że jest ona dobra. Nasz kraj lokuje się w czołówce państw Unii, gdzie badani są zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej. Z tego badania wynika też, że tylko 19 proc. Polaków oczekuje pogorszenia swojej sytuacji finansowej w najbliższym roku.

    Podobny odsetek pesymistów występuje w większości państw Unii. Wyjątek stanowią państwa skandynawskie (Finlandia i Dania), gdzie odsetek pesymistów nie przekracza 10 proc.

    Zapowiedź radykalnej zmiany nastrojów społecznych

    - W Polsce ten optymistyczny obraz zakłócają pierwsze sygnały zmian nastrojów społecznych - mówi Interii ekspert.

    Dr Sobiech przyznaje, że w badaniach CBOS - jeszcze na początku 2024 roku - przeważało przekonanie, że sytuacja Polski zmierza w dobrym kierunku.

    - Optymiści przeważali nad pesymistami. Sytuacja zmieniła się w ostatnim pomiarze w lipcu, gdzie 57 proc. Polaków stwierdziło, że sytuacja Polski zmierza w złym kierunku, a jedynie 24 proc., że w dobrym. To może być zapowiedź radykalnej zmiany nastrojów społecznych - podkreśla socjolog.

      Dr Robert Sobiech dodaje, że wzrost społecznego pesymizmu jak na razie nie ma swoich korzeni w ocenach własnej sytuacji finansowej i sytuacji gospodarczej kraju. Daleko mu także do szczytu społecznego pesymizmu w Polsce, mającego miejsce pod koniec 2022 roku i trwającego do wiosny 2023 roku, kiedy prawie 70 proc. Polaków uważało, że sytuacja kraju zmierza w złym kierunku.

      - Bardziej prawdopodobne wydaje się, że obecne obawy Polek i Polaków wynikają z zapowiedzi zaostrzenia politycznego konfliktu. Perspektywa paraliżu wielu instytucji publicznych (już widoczna w przypadku sądów, wojska, czy dyplomacji), w sytuacji utrzymujących się zagrożeń zewnętrznych, jest poważnym zagrożeniem dla poczucia bezpieczeństwa wielu obywateli - argumentuje specjalista.

      Paulina Sowa (paulina.sowa@firma.interia.pl)

