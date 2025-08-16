Sobota pod znakiem słońca i ciepła. Później duży zwrot

Za nami kilka wyjątkowo upalnych i słonecznych dni, ale w sobotę możemy w końcu liczyć na lekki oddech. Już dziś gorące masy powietrza zaczną szybko wędrować na wschód, przez co w wielu regionach na termometrach ujrzymy już niższe temperatury. Mimo to, nadal będzie pogodnie i raczej bez opadów. Na horyzoncie widać już także duży, mało pozytywny zwrot.

Fala upałów dobiega końca. Sobota może być ostatnim tak ciepłym dniem wakacji
Po naprawdę piekielnym piątku, sobota miło nas zaskoczy. Dzień rozpocznie się w przeważającej części kraju ciepło, bo z temperaturą od 15 do 20 st. Celsjusza, a ponadto pogodnie. Jedynie na Pomorzu niebo może lekko zasnuwać się chmurami, ale nie przyniosą one deszczu.

Prognoza pogody na sobotę. Dalej ciepło i przeważnie słonecznie

W miarę upływu dnia strefa zachmurzenia wędrować będzie w głąb Polski, ostatecznie obejmując obszar całego kraju do wieczora. Synoptycy uspokajają jednak, że przed nami chwile z przebłyskami słońca, a deszcz popada jedynie symbolicznie. Padać będzie na południowym wschodzie oraz północnym wschodzie, ale tylko punktowo. W Karpatach możliwa słaba burza.

    Jeśli chodzi o temperaturę, maksymalnie ujrzymy na termometrach od 21 do 24 st. Celsjusza na Pomorzu, 28 st. Celsjusza w centrum, 30 st. Celsjusza od Mazowsza po Małopolskę do 33 st. Celsjusza na Podkarpaciu.

    Wiatr powieje umiarkowanie, okresami porywiście, głównie na północy kraju. Na wschodzie, południu i w centrum warunki biometeo będą niekorzystne z uwagi na wciąż utrzymujące się odczucie gorąca.

    Pogoda długoterminowa. Na horyzoncie widać ochłodzenie i deszcz

    Długoterminowe prognozy wskazują na to, że słońce i upały niedługo zastąpią niższe temperatury i chmury. Nocami słupki rtęci mogą wskazywać jedynie 10 st. Celsjusza.

      W przyszłym tygodniu pogoda będzie zmieniać się dynamicznie. Na początku tygodnia na termometrach ujrzymy 19-24 st. Celsjusza, przy czym najchłodniej będzie na Podhalu i Wybrzeżu. Wyjątkiem będzie słoneczna i nieco cieplejsza środa.

      Od czwartku natomiast spodziewane są fronty atmosferyczne z opadami deszczu i burzami, którym towarzyszyć będzie silny wiatr. W dzień temperatury będą wynosić poniżej 20 st. Celsjusza.

