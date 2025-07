Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już w piątek wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północno-wschodniej części kraju. W sobotę z kolei alerty objęły także wschodnią część Polski.

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami, które dotyczą części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz całego województwa: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W woj. lubelskim obowiązuje również ostrzeżenie dotyczące intensywnego deszczu oraz ostrzeżenie przed silnym deszczem podczas burz, które dotyczy także woj. mazowieckiego.

Instytut prognozuje, że na obszarach objętych ostrzeżeniami przed burzą spadnie do 20 mm, a lokalnie do 35 mm, a porywy wiatru osiągną prędkość do 65 km/h. Lokalnie możliwy będzie także drobny grad. Silny deszcz podczas burz (woj. lubelskie i mazowieckie) może przynieść miejscami opady od 30 do 50 mm. Prognozuje się także porywy wiatru do 60 km/h oraz grad.

Prognoza pogody na sobotę. Burze i intensywny deszcz

Pierwszy dzień weekendu będzie zachmurzony z większymi przejaśnieniami, na południu kraju okresami rozpogodzenia.

Lokalnie w centrum oraz na Kujawach mogą pojawić się burze. Prognozowana suma opadów od 20 mm do 30 mm. Miejscami w czasie burz opady mogą mieć natężenie umiarkowane i silne. Najsłabsze opady nad morzem oraz na Śląsku i w Małopolsce.

Temperatura maksymalna od 20 st. C, 22 st. C na wschodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie do 25 st. C, 27 st. C na zachodzie; chłodniej tylko nad morzem, od 18 st. C do 20 st. C.

Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na południowym wschodzie zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Prognoza pogody. Zapowiada się chłodna noc z soboty na niedzielę

W nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotny deszcz, a na wschodzie początkowo zanikające burze.

W czasie burz prognozowana suma opadów do 10 mm. Na zachodzie, południu oraz Pomorzu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od 11 st. C, 12 st. C na obszarach podgórskich i 14 st. C na północnym zachodzie oraz lokalnie na Śląsku do 17 st. C miejscami w centrum i na południowym wschodzie i 18 st. C nad morzem.

Wiatr będzie słaby, na wschodzie miejscami umiarkowany, na zachodzie zmienny, na południowym wschodzie zachodni, na pozostałym obszarze północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę. W centrum kraju upały

W niedzielę nad morzem oraz miejscami na południu Polski będzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże.

Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i miejscami wschodzie również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów wnosi do około 10 mm, z kolei na Mazurach spadnie do około 20 mm.

Temperatura maksymalna będzie wahała się od 22 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich i 23 st. C na wschodzie, poprzez około 25 st. C w centrum do 30 st. C na zachodzie. Niewielkie ochłodzenie poczują jedynie mieszkańcy nadmorskich miejscowości, gdzie temperatury będą wahały się od od 19 st. C do 22 st. C.

Wiatr słaby, miejscami nad morzem umiarkowany, na ogół północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru osiągną do 60 km/h.

Bielan w "Gościu Wydarzeń" o współpracy prezydenta z rządem: Nie wyobrażam sobie. Tusk musi odejść Polsat News Polsat News