W najbliższych dniach czeka nas kilka pogodowych zagrożeń - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z tym wydano ostrzeżenia I stopnia dotyczące śnieżyc i mrozów oraz ostrzeżenia II stopnia dotyczącego marznących opadów.

- Będzie nam towarzyszył silny mróz. Pojawi się on głównie na północy Polski i obejmie województwo zachodniopomorskie, pomorskie, północne powiaty województwa wielkopolskiego, całe województwo warmińsko-mazurskie i kilka północnych powiatów województwa podlaskiego - powiedziała Emilia Szewczak z IMGW.

Reklama

Dodała, że temperatura na zachodzie tego obszaru wyniesie w nocy miejscami -15 stopni Celsjusza, a na wschodzie spadnie do -19 stopni. Instytut informuje, że może też wystąpić wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 21 w środę do godz. 12 w piątek.

Atak zimy. Prognoza pogody dla województwa kujawsko-pomorskiego

Z kolei w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego od wieczora w czwartek do południa w sobotę wystąpią silne mrozy.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje powiaty: Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki i tucholski. Dotyczy okresu od godz. 21 w czwartek do godz. 12 w sobotę.

Synoptyk IMGW prognozuje, że temperatura minimalna w nocy miejscami wyniesie minus 15 stopni, a maksymalna w dzień od minus 6 do minus 4 stopni. Spodziewana średnia prędkość wiatru to od 5 do 15 km/h.