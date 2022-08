Śnięte ryby w Odrze. "Wiele należy wyjaśnić"

Oprac.: Aleksandra Cieślik Polska

- Wiele jeszcze należy wyjaśnić, powody tej katastrofy nie są do końca znane. Na pewno to wynik wielu powodów, również błędów ludzkich - powiedziała niemiecka minister klimatu Steffi Lemke, odnosząc się do masowego śnięcia ryb w Odrze.

Zdjęcie Akcja wyławiania śniętych ryb z Odry w dzielnicy Szczecin Żydowce / Jerzy Muszyński / PAP