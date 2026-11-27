Intensywne śnieżyce w czwartek wieczorem dotarły na południe Polski. Miejscami sypało przez całą noc, przynoszą kilka centymetrów, a lokalnie na niżej położonych terenach Śląska i Małopolski nawet około 10-12 centymetrów świeżego śniegu. W piątek dalej będzie tam padać - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Śnieg w Polsce. W piątek również sypnie

Piątek będzie pochmurnym dniem, choć w północnej połowie kraju może się pojawić więcej przejaśnień i lokalnych rozpogodzeń. Na południu nie ma co liczyć na jakąkolwiek większą poprawę - tam znowu sypnie śniegiem i jego pokrywa może się zwiększyć o kolejne 5 centymetrów.

Utrzymują się ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w południowych województwach: południowo-wschodniej części dolnośląskiego, większości opolskiego i śląskiego oraz północych rejonów małopolskiego.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu utrzymują się w południowej Polsce IMGW materiał zewnętrzny

Ostrzeżenia te utrzymają się głównie do godz. 15:00 i 18:00, choć miejscami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie powinny zniknąć w południe.

Bardziej zimowa niż jesienna pogoda nie ograniczy się tylko do samego południa - możliwe, że w ciągu dnia na północy także popada śnieg, choć znacznie słabiej. Nad Bałtykiem miejscami wymiesza się z deszczem.

Kierowcy i piesi na terenach podgórskich Karpat powinni uważać z jeszcze jednego powodu. Tam może jeszcze w ciągu dnia wystąpić marznąca mżawka lub deszcz powodujące gołoledź, więc może być ślisko.

Na ocieplenie w piątek nie ma szans, choć można się pocieszać tym, że w weekend zrobi się znacznie zimniej.

Pogoda stawia na zimę. Będzie tylko zimniej

Leżący na ziemi śnieg miejscami na południu może być podrywany przez silniejsze porywy wiatru, powodujące lokalne zawieje i zamiecie śnieżne. To może jeszcze bardziej utrudniać i tak już niełatwą sytuację na drogach.

W większości kraju w piątek termometry pokażą od -2 do 2 stopni Celsjusza, a najsilniejszy mróz zanotujemy na obszarach podgórskich - tam może on osiągnąć około -3 st. C.

Piątek będzie chłodnym, a miejscami mroźnym dniem, za to w weekend zrobi się jeszcze zimniej WXCharts materiał zewnętrzny

Zdecydowanie chłodniej zrobi się pod koniec tygodnia. W weekend, za sprawą rozbudowującego się wyżu, pogoda się uspokoi, ale za łagodniejszą aurę "zapłacimy" zdecydowanym ochłodzeniem. W sobotę i w niedzielę mroźnie będzie już w praktycznie całym kraju, miejscami dochodząc do -4, -5 stopni.

W weekendową noc temperatury spadną do -10, -6 stopni w wielu miejscach, a kolejne noce mogą lokalnie na południu przynieść nawet kilkunastostopniowy mróz.

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