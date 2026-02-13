Śnieg spływa z ulic, na gruncie zamarza deszcz. Ostatnia taka faza pogodowa

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

To może być jeden z ostatnich wiosennych akcentów w tym tygodniu. Na południu temperatury miejscami mogą nieznacznie przekroczyć próg 10 stopni Celsjusza, a w wielu miejscach popada deszcz. Ponieważ grunt wciąż jest zmarznięty, "drogi i chodniki miejscami mogą być bardzo śliskie" - ostrzegają synoptycy. Mrozy wrócą po zachodzie słońca i nasilą się w weekend.

Mapa Polski z naniesionymi nazwami miast na kolorowych strefach cieplnych, obok wzór przypominający drzewiastą rozgałęzioną strukturę na szarej powierzchni, nawiązującą do wyładowania atmosferycznego lub zjawiska fizycznego.
W Polsce trwa odwilż i w piątek odczujemy ją w wielu miejscach. Na północy trzeba uważać na marznące opady, z czasem popada też śniegPiotr Skórnicki/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Odwilż wciąż trwa i w piątek rano wyraźnie można to było odczuć w wielu miejscach. O godz. 7:00 najcieplejsza była południowa część Polski, a konkretnie Lesko, gdzie zanotowano 7,8 st. C. Najzimniej było w Lęborku i tylko tam o tej porze panował minimalny mróz na poziomie -0,1 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od rana trzeba uważać na marznące opady.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Wraca niebezpieczne zjawisko. Trzeba uważać na północy

Miejscami na północy synoptycy notują opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Ponieważ tam temperatura gruntu jest zbliżona do zera, opady mogą na nim zamarzać, powodując lokalną gołoledź. "Drogi i chodniki miejscami mogą być bardzo śliskie" - czytamy w komunikacie IMGW.

Z tego powodu do godz. 13:00 obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami na Pomorzu, północnej części Pomorza Zachodniego oraz na północnych powiatach Warmii, Mazur i Podlasia.

"W kolejnych godzinach opady deszczu przechodzić będą stopniowo od północnego zachodu w opady śniegu, a temperatura powietrza i gruntu zacznie się powoli obniżać" - informują synoptycy Instytutu.

Opady deszczu na północy mogą miejscami być silniejsze i tam ich suma może dochodzić do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei zmiany w opadach mogą przynieść więcej śniegu: na północy i północnym zachodzie jego warstwa może się zwiększyć o 5 do 15 cm, a wysoko w Sudetach o około 8 cm.

Zobacz również:

Przed nami ostatnie dni ciepła. Od niedzieli w Polsce znowu zrobi się mroźnie, a na południu intensywnie sypnie śniegiem - prognozuje IMGW
Polska

To ostatnie dni ocieplenia. Wkrótce nastąpi pogodowe tąpnięcie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Nawet 10 stopni Ciepła. Potem zrobi się chłodniej

    Czeka nas pochmurny dzień, choć na południu możliwe będą większe przejaśnienia. Lokalnie na północy mogą też występować mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

    Tak jak w ostatnich dniach, w piątek również będzie ciepło: od zera stopni miejscami na północy, około 5-6 w centrum do 10-11 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale wysoko w Karpatach porywy osiągną do 60 km/h, a w Sudetach do 90 km/h i tam mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

    Mapa anomalii temperatury na terenie Polski oraz części państw sąsiednich, pokazująca obszary o podwyższonej i obniżonej temperaturze względem średniej z lat 1991-2020. Kolorystyka od żółtej do czerwonej wskazuje obszary cieplejsze, a niebieska – chłod...
    Odwilż w Polsce trwa. Miejscami na południu w piątek będzie nawet ponad 10 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

    Pomimo wciąż trwającej odwilży w nocy poczujemy już nadciągające stopniowe ochłodzenie. Na północny wschód wrócą mrozy sięgające -7 stopni Celsjusza, a w centrum będzie w okolicach zera.

    Z czasem zmiana się pogłębi i w sobotę za dnia na Suwalszczyźnie będzie -5 st. C, a w najcieplejszych miejscach na południu nie będzie więcej niż 2-3 stopnie powyżej zera. Potem nastąpi prawdziwy atak zimy, z mocnym mrozem i opadami śniegu.

    Zobacz również:

    Wiele wskazuje na to, że wiosną tylko w marcu przekroczona zostanie norma temperatur. Pozostałe miesiące powinny przynieść typową pogodę - prognozuje IMGW
    Polska

    Znamy wstępną prognozę na wiosnę. Jeden miesiąc poniżej normy

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    "Polityczny WF": Iskrzy wokół programu SAFE. Co zrobi Nawrocki?INTERIA.PL

    Najnowsze