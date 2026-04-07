Śmigłowiec Black Hawk nad centrum Warszawy. Akcja kontrterrorystów
Policjanci wspierani przez kontrterrorystów przeprowadzili akcję w rejonie warszawskiego Ronda Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław". Na miejscu pojawił się śmigłowiec Black Hawk. Informację o akcji potwierdza dyrektorka biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak.
Ze zdjęć, które telewizja TVN24 otrzymała na Kontakt 24 wynika, że we wtorek rano w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" pojawił się policyjny śmigłowiec Black Hawk, z którego na linach zjechało kilka osób. Na dachu jednego z budynków widziani byli funkcjonariusze z oddziałów kontrterrorystycznych.
Warszawa. Policyjna akcja z udziałem elitarnej jednostki "BOA" w rejonie Ronda "Radosława"
Nowak przekazała, że na miejscu zdarzenia działali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji. Na tym etapie nie udziela więcej informacji, na miejscu trwają czynności służb.
- Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy (...) kontrterrorystów. Chodzi o zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw - przekazała.
Według TVN24 w akcji uczestniczy Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA". To elitarna jednostka powołana do zwalczania terroryzmu, zatrzymywania najniebezpieczniejszych przestępców oraz działań wysokiego ryzyka.
Artykuł jest aktualizowany.