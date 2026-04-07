Ze zdjęć, które telewizja TVN24 otrzymała na Kontakt 24 wynika, że we wtorek rano w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" pojawił się policyjny śmigłowiec Black Hawk, z którego na linach zjechało kilka osób. Na dachu jednego z budynków widziani byli funkcjonariusze z oddziałów kontrterrorystycznych.

Warszawa. Policyjna akcja z udziałem elitarnej jednostki "BOA" w rejonie Ronda "Radosława"

Nowak przekazała, że na miejscu zdarzenia działali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji. Na tym etapie nie udziela więcej informacji, na miejscu trwają czynności służb.

- Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy (...) kontrterrorystów. Chodzi o zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw - przekazała.

Według TVN24 w akcji uczestniczy Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA". To elitarna jednostka powołana do zwalczania terroryzmu, zatrzymywania najniebezpieczniejszych przestępców oraz działań wysokiego ryzyka.

