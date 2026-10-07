Śmiertelny wypadek na A1. Ruch prokuratury w sprawie Sebastiana M.

Prokuratura poinformowała, że wnioskuje o karę ośmiu lat więzienia dla Sebastiana M., który został oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. W wyniku zdarzenia zginęło małżeństwo z pięcioletnim synem.

W środę przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęło się wygłaszanie mów końcowych w procesie. Tocząca się od roku sprawa zmierza do końca. Na ostatniej rozprawie sędzia Renata Folkman zamknęła przewód sądowy.

W sumie w sprawie zebrano blisko 30 tomów akt. W trakcie procesu sąd przesłuchał m.in. świadków wypadku, pracujących na miejscu policjantów i strażaków, pasażerów BMW, właścicieli firmy poprawiającej osiągi samochodu oskarżonego oraz byłego pracownika Sebastiana M.

Wypadek na A1. Samochód Sebastiana M. jechał z prędkością od 315 do 329 km/h

W ostatnim dniu procesu biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków przedstawili przed sądem obszerną opinię uzupełniającą. Oświadczyli, że BMW oskarżonego jechało z prędkością od 315 do 329 km/h, podczas gdy Kia poruszała się z włączonym tempomatem z prędkością ok. 140 km/h.

Zespół ekspertów jednoznacznie ustalił, że przed zderzeniem kierujący Kią nie zmieniał toru jazdy i cały czas poruszał się środkowym pasem. To oznacza, że BMW uderzyło w Kię, a nie - jak twierdziła obrona oskarżonego - samochód zajechał nagle drogę Sebastianowi M.

W trakcie trwania procesu oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Oświadczył, że nie wie dokładnie, co stało się tego tragicznego dnia. Twierdził też, że nie wierzy w bezstronność i rzetelność prokuratury w wyjaśnieniu tej sprawy. Podważał opinie biegłych, które są podstawą oskarżenia. Kwestionował wielokrotnie wykazaną przez ekspertów prędkość i wskazane miejsce zdarzenia.

Sprawa Sebastiana M. Prokuratura domaga się najwyższego wymiaru kary

Prokurator Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach po ostatniej rozprawie zapowiedziała, że oskarżyciel będzie wnioskował, by sąd orzekł dla Sebastiana M. najwyższy możliwy w tej sprawie wymiar kary.

Obrońca oskarżonego adwokat Katarzyna Hebda nie ujawniła, jaką linię obrony przedstawi w mowie końcowej i jaki będzie jej wniosek co do kary dla jej klienta.

Przypomnijmy, że do tragicznego w skutkach wypadku doszło 16 września 2023 roku wieczorem na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego.

Na wysokości wsi Sierosław, na jezdni w kierunku Katowic, BMW zderzyło się z Kią, która wpadła na bariery energochłonne i stanęła w płomieniach. Jadąca autem rodzina - małżeństwo i ich pięcioletni syn - zginęła na miejscu.

Oskarżony w maju 2025 roku został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokąd uciekł po wypadku. Od tego czasu przebywa w areszcie.

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