Śmierć w rodzinie posła Polski 2050. Nie żyje żona Łukasza Krasonia

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Aktualizacja

Nie żyje żona posła Polski 2050 Łukasza Krasonia. "Ciałem nie ma jej już z nami, ale duchem będzie już na zawsze" - napisał w przejmującym wpisie na Facebooku. Para była małżeństwem od 2019 roku, a kobieta stanowiła nieocenione wsparcie dla polityka. Ten choruje na dystrofię mięśniową.

Zmarła żona posła Polski 2050 Łukasza Krasonia

W skrócie

  • Żona posła Polski 2050 Łukasza Krasonia, Danuta Bocian-Krasoń, zmarła, a informację o jej śmierci przekazał sam polityk w mediach społecznościowych.
  • Para była małżeństwem od 2019 roku, a pani Danuta była zarówno opiekunką, jak i ogromnym wsparciem dla niepełnosprawnego posła.
  • Łukasz Krasoń jest autorem projektu ustawy o asystencji osobistej, który ma wspierać osoby niepełnosprawne w codziennym życiu.
Łukasz Krasoń za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o śmierci swojej żony. "Odeszła Danusia. Ciałem nie ma jej już z nami, ale duchem będzie już na zawsze" - przekazał we wpisie.

Polityk poinformował, że msza pogrzebowa Danuty Bocian-Krasoń odbędzie się w piątek w Milejowie (woj. lubelskie) o godzinie 12.

Nie żyje żona Łukasza Krasonia. Pobrali się w 2019 roku

Łukasz Krasoń i Danuta Bocian-Krasoń byli małżeństwem od 2019 roku. Rok przed sformalizowaniem związku na świat przyszedł ich syn, Adam.

Wcześniej pani Danuta była opiekunką polityka, który od lat zmaga się z poważną dziedziczną chorobą - dystrofią mięśniową. Od siódmego roku życia porusza się na wózku inwalidzkim.

Poseł od 2023 roku, gdy dostał się do Sejmu z list Trzeciej Drogi, walczy o prawa osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Wcześniej bezskutecznie kandydował do parlamentu z list Koalicji Obywatelskiej.

W latach 2023-2025 pełnił stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

    Ustawa o asystencji osobistej. Projekt posła Łukasza Krasonia

    Poseł Łukasz Krasoń jest autorem projektu ustawy o asystencji osobistej. Polityk pracował nad tym dokumentem od początku bieżącej kadencji parlamentu.

    Zgodnie z założeniami zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Ustawa dostała "zielone światło" podczas posiedzenia rządu. Teraz ruch należy do parlamentarzystów.

    Rzecznik rządu Adam Szłapka tłumaczył, że po wejściu ustawy w życie asystent będzie wspomagał osobę z niepełnosprawnością w codziennym życiu. W kwestiach związanych z poruszaniem się, robieniem zakupów, również w sprawach związanych z higieną, życiem kulturalnym i społecznym.

