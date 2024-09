Śmierć polskiego żołnierza w czasie służby. Żandarmeria bada sprawę

Nie żyje polski żołnierz. Zmarł podczas wykonywania obowiązków

1. Mazurska Brygada Artylerii im gen. J. Bema opisuje się jako "wysoce wyszkolony oddział Wojsk Rakietowych i Artylerii, gotowy do mobilizacyjnego rozwinięcia, szybkiego podjęcia lądowych działań bojowych we wskazanym pasie w ramach operacji połączonej, gotowy do wspierania społeczeństwa i udziału w zapewnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej".