Śmierć Polaka w Strefie Gazy. Wiceszef MSZ: Ambasador Izraela przeprosił

Ambasador Izraela przeprosił. Przebieg spotkania w MSZ

Polityk podkreślił, że jako prawnik, atak na konwój humanitarny nazywa wprost "morderstwem". - Chcemy, aby w wyjaśnianiu i całej procedurze karnej oraz dyscyplinarnej dla odpowiedzialnych za to żołnierzy, była dopuszczona i brała udział Prokuratura Okręgowa w Przemyślu - oświadczył Szejna. Podkreślił, że mamy do czynienia z art. 148 Kodeksu karnego , czyli zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych.

Atak na konwój humanitarny. Co wiadomo?

- To co udało nam się uzyskać, to fakt, iż przeprowadzono wstępne śledztwo, z którego wynika, że był to nie tylko błąd i nieprzestrzeganie procedur wewnętrznych przez żołnierzy izraelskich - powiedział. - Pan ambasador stwierdził, iż strona izraelska będzie prowadziła postępowanie karne wobec winnych, ale do tego kompetentny jest - jak mówił - Sąd Najwyższy Izraela - kontynuował wiceszef MSZ.