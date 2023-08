28-latek oprócz podejrzanego zachowania załatwiał także "potrzeby fizjologiczne w miejscu do tego nieprzeznaczonym", zakłócał także innym mieszkańcom ciszę nocną. Na początku interwencji - jak relacjonuje policja - Norweg zachowywał się spokojnie. Poinformował funkcjonariuszy, że wcześniej wypił alkohol, substancję zmieszał z narkotykami. Pokazał także, gdzie zostawił marihuanę oraz amfetaminę. Policjanci wytłumaczyli, że jest to w Polsce nielegalne i będą musieli go zatrzymać.