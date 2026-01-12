W skrócie Prokuratura nie widzi podstaw do wznowienia śledztwa ws. śmierci Andrzeja Leppera, mimo przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego.

Kaczyński publicznie zasugerował, że Lepper został zamordowany przez ludzi ze swojego otoczenia.

Według ustaleń prokuratury, Lepper zmarł śmiercią samobójczą z powodu problemów osobistych i politycznych.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba, wyjaśnił, że przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego odbyło się na mocy artykułu pozwalającego na gromadzenie dowodów w przypadku prawomocnego umorzenia postępowania.

- Analiza zeznań świadka nie doprowadziła do podjęcia decyzji o podjęciu umorzonego prawomocnie śledztwa. Czynności ze świadkiem miały związek z jego publicznymi wypowiedziami z listopada 2025 roku odnoszącymi się do przyczyn śmierci Andrzeja Leppera - powiedział prok. Skiba.

Kaczyński przesłuchany w sprawie słów o śmierci Leppera. Mówił, że lider Samoobrony został "zamordowany"

O Lepperze prezes PiS mówił w listopadzie ubiegłego roku na spotkaniu z mieszkańcami Kwidzyna. Kaczyński powiedział wówczas, że według niego "Lepper został zamordowany".

- Jeżeli ktoś mówi, że ja doprowadziłem do śmierci Leppera, a nawet tego, że Zbigniew Ziobro jest poważnie chory (...), to później zaczną mówić, że jestem gangsterem. Na to nie zareagowałem, bo to było komiczne, jak mogłem do tego doprowadzić Leppera czy Ziobrę - mówił polityk.

Po chwili prezes PiS nadmienił, że "według niego Andrzej Lepper został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy".

- Ówczesny prokurator generalny mnie zapewniał, że na pewno nie został (pozbawiony życia - red.). (...) Jeżeli on był skłonny do odebrania sobie życia, to ja jestem skoczkiem wzwyż, mistrzem olimpijskim - dodał Jarosław Kaczyński.

Kim był Andrzej Lepper?

Przypomnijmy, że Andrzej Lepper był liderem Samoobrony, którą założył w 1992 roku. Na czele partii stał do momentu swojej śmierci. Należy zaznaczyć, że w przeszłości, w 2005 roku, Samoobrona weszła w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Lepper został wicepremierem w rządzie PiS-LPR-Samoobrona.

Lepper zmarł 5 sierpnia 2011 roku, ciało polityka znaleziono w jego biurze. Z ustaleń prokuratury wynika, że lider Samoobrony odebrał sobie życie. Jednocześnie stanowczo odrzucono możliwość udziału osób trzecich w jego śmierci.

Według ustaleń śledztwa polityk cierpiał na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii.

