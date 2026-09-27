Śmierć funkcjonariusza. Policja do Możdżonka: Proszę nie uprawiać polityki

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

"Nie ma żadnych podstaw, by tragiczną śmierć sierż. Natana Sieronia przedstawiać jako skutek sytuacji kadrowej policji" - napisał podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Głównej Policji. To odpowiedź na wpis Marcina Możdżonka. Polityk zasugerował bowiem, że przyczyną zdarzenia, do którego doszło w Kraśniku Górnym, były "poważne braki kadrowe" wśród polskich funkcjonariuszy.

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Marcin Możdżonek przed radiowozem policji z włączonym niebieskim światłem, przypięta flaga Polski.
Policja odpowiedziała Marcinowi Możdżonkowi, w tle śmierć funkcjonariuszaArtur Szczepanski / Mateusz KotowiczReporter

W skrócie

  • Rzecznik Komendanta Głównego Policji stwierdził, że nie ma podstaw, by łączyć śmierć sierż. Natana Sieronia z sytuacją kadrową w policji.
  • Wcześniej Marcin Możdżonek zasugerował, że przyczyną tragedii mogły być braki kadrowe i krótki staż służbowy funkcjonariusza.
  • Do tragedii doszło podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Podejrzany o kradzież oddał strzał do policjanta. Sierżant zmarł w szpitalu.
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"Polska Policja liczy obecnie niemal 104 tys. funkcjonariuszy - najwięcej w swojej historii. Poziom wakatów wynosi około 6 proc. Nie ma zatem żadnych podstaw, by tragiczną śmierć sierż. Natana Sieronia przedstawiać jako skutek sytuacji kadrowej policji" - napisał podinsp. Andrzej Fijołek.

W oświadczeniu rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji podkreślił, że zmarły funkcjonariusz wykonywał obowiązki służbowe. "Miał na sobie kamizelkę z napisem 'POLICJA', a mimo to sprawca oddał w jego kierunku strzał" - czytamy.

"To działanie napastnika doprowadziło do śmierci policjanta - nie jego dwuletni staż, liczba wakatów ani formułowane dziś, bez znajomości pełnych ustaleń, tezy dotyczące szkolenia" - podkreślił.

Możdżonek o śmierci funkcjonariusza, odpowiedziała mu policja. "Wymaga szacunku"

Podinsp. Fijołek zaznaczył przy tym, że "dyskusja o doskonaleniu policji jest potrzebna, ale proszę nie uprawiać polityki na tragedii i śmierci funkcjonariusza".

"Śmierć policjanta wymaga szacunku i odpowiedzialności za słowo, a nie budowania politycznej narracji" - zakończył.

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Wpis rzecznika Komendanta Głównego Policji jest odpowiedzią na wcześniejszą publikację Marcina Możdżonka. Polityk złożył w niej kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego oraz innym funkcjonariuszom. Ponadto ocenił, że "Polska Policja boryka się obecnie z poważnymi brakami kadrowymi".

"Tragedia, do której doszło, jest między innymi tego skutkiem. Młody policjant po raptem dwuletniej służbie poszedł na ostrą akcję, a tak naprawdę powinien być jeszcze w służbie przygotowawczej" - stwierdził.

Możdzonek wypisał następnie kilka problemów, które - w jego ocenie - "należy rozwiązać, aby można było zacząć myśleć o generalnej poprawie". Wśród nich wymienił m.in. kwestie przepisów, szkoleń, wsparcia ze strony państwa, czy "przewagę psychologiczną i taktyczną przestępcy nad funkcjonariuszem".

"Nie czas i miejsce na poruszanie politycznej odpowiedzialności, mimo że ona jest. Wskazałem po prostu systemowe problemy do rozwiązania" - pisał polityk.

Kraśnik Górny. Tragiczny finał interwencji, nie żyje policjant

Przypomnijmy, że do dramatycznych wydarzeń z udziałem funkcjonariusza doszło w czwartek około godziny 11 na terenie prywatnej posesji w miejscowości Kraśnik Górny (woj. dolnośląskie). Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu prowadzili tam czynności służbowe wobec 33-latka podejrzewanego o kradzież.

W trakcie interwencji mężczyzna niespodziewanie wyciągnął broń palną.

"Sprawca, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia jednego z policjantów, oddał w jego kierunku strzał z broni palnej w postaci pistoletu samopowtarzalnego Browning HP kal. 9 mm" - przekazała prokuratura.

Ciężko ranny funkcjonariusz został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. W piątek wieczorem Komenda Główna Policji przekazała tragiczną wiadomość o śmierci 29-letniego sierżanta sztabowego Natana Sieronia.

"Odszedł, pełniąc służbę do końca - wierny słowom roty ślubowania: 'nawet z narażeniem życia'" - pisała w komunikacie Polska Policja.

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