"Opracowanie tego raportu to było moje zobowiązanie wobec środowiska Lewicy oraz szczególnie marszałka Włodzimierza Czarzastego , który z dużą determinacją dążył do wyjaśnienia możliwie wszystkich niejasności wokół tego tragicznego zdarzenia" - napisał na platformie X.

"Celem analizy przeprowadzonej przez członków Zespołu było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w ramach prowadzonych spraw wykonano wszystkie czynności niezbędne do realizacji celów postępowania karnego, tj. ustalenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa, wykrycia sprawcy oraz pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej" - czytamy w komunikacie prokuratury.