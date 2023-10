Nagrania z Wrocławia. Znęcanie się w izbie wytrzeźwień

W środę portal Onet opublikował nagrania przedstawiające sytuację, do której doszło 30 lipca 2021 roku we Wrocławiu . Po godzinie 22:00 młody mężczyzna, skuty kajdankami został zarejestrowany przez kamerę przed wejściem do izby wytrzeźwień przy ul. Sokolniczej.

Przed godziną 23:00, gdy mężczyzna leżał nieruchomo na łóżku, obserwowało go troje policjantów, a także dwóch mężczyzn oraz trzy kobiety. Następnie został przeniesiony na podłogę, gdzie udzielano mu pierwszej pomocy. Później do pokoju weszli ratownicy medyczni, którzy kontynuowali akcję ratunkową.

Miał być "agresywny". Polsat News dotarł do nagrań

We wrześniu 2021 roku do brutalnej interwencji odnosił się w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. - Mogą się zdarzać sytuacje nieakceptowalne i w takich sytuacjach są wyciągane konsekwencje. Na pewno nie będziemy linczowali policjantów pod wpływem niesprawdzonych i niezweryfikowanych przekazów - mówił wtedy.

W marcu bieżącego roku do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom zaangażowanym w sprawę - trzech policjantów oraz dwóch pracowników izby oskarżono o znęcanie się i pobicie ze skutkiem śmiertelnym , jeden z policjantów usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy , lekarka zatrudniona w izbie została oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci , a dwie pracownice izby o zacieranie śladów . Nikt z wymienionych nie przyznał się do winy.

Oświadczenie Policji. "Nie ma i nigdy nie było przyzwolenia na tego typu zachowania"

W środę po publikacji tekstu na portalu Onet oświadczenie w sprawie wydała wrocławska policja . "Interwencja już przed dwoma laty była szczegółowo wyjaśniana zarówno przez policyjne komórki kontrolne, funkcjonariuszy BSWP jak i niezależną od struktur Policji Prokuraturę. Jest to standardowa procedura wdrażana w przypadku każdej interwencji podejmowanej przez funkcjonariuszy, podczas której dochodzi do zgonu" - podano.

"Zebrany w trakcie prowadzonych czynności materiał dał podstawy do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy biorących udział w interwencji. W związku z powyższym zostali oni natychmiast zawieszeni w czynnościach służbowych. Jednocześnie wobec każdego z nich zostały wszczęte postępowania administracyjne, które zakończyły się ich zwolnieniem ze służby w trybie określonym w art 41 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Policji, tj. gdy wymaga tego ważny interes służby " - wskazuje policja, dodając, że po zakończeniu śledztwa skierowano do sądu akt oskarżenia.

"Należy z całą stanowczością zaznaczyć, że nie ma i nigdy nie było przyzwolenia na tego typu zachowania. Osoby zachowujące się w stosunku do innych niezgodnie z ogólnoprzyjętymi normami społecznymi lub naruszające jakiekolwiek przepisy prawa, niegodne są tego, by nosić policyjny mundur. Zawsze podejmowane są wobec nich niezwłocznie czynności, które to zmierzają do ustalenia wszelkich okoliczności danego zdarzenia, a jeżeli wykazane zostaną nieprawidłowości, podejmowane są dalsze działania o charakterze dyscyplinarnym - z wydaleniem ze służby włącznie" - przekazano.