Rosnąca inflacja oraz coraz wyższe rachunki zaskakują wszystkich. Ta pierwsza zanotowała najwyższy poziom od 1997 roku i w sierpniu wyniosła 16,1 proc.



Mimo coraz poważniejszej sytuacji gospodarczej i finansowej w kraju i w domowych budżetach internauci nie poddają się pesymizmowi. W sieci coraz częściej wyśmiewają wysokie ceny produktów w sklepach lub obawy o to, czy w zimie uda im się ogrzać mieszkanie. Poniżej znajdziecie najlepsze memy o inflacji i rachunkach, które są dostępne w sieci.



Memy o inflacji oraz rachunkach. Przybył czas wyrzeczeń

Rachunki za prąd i gaz od miesięcy katują nasze portfele. Do tego nadchodzi sezon grzewczy, który już teraz zapowiada się kosztownie. Nie pomaga w tym także cena produktów w sklepach. Jak radzić sobie w dobie kosmicznej inflacji? Najlepiej oszczędzać i zdecydować się na pewne wyrzeczenia w swoim życiu.







Memy o inflacji oraz rachunkach. A ceny rosną, rosną, rosną

Nawet jeśli zdecydujemy się zrezygnować z pewnych przyzwyczajeń, to niekoniecznie uda nam się oszczędzić. Jak to możliwe? Inflacja wciąż rośnie. A wraz z nią wysokość rachunków oraz ceny produktów w sklepach.



Memy o inflacji i rachunkach. Trzeba kombinować

Ceny rosną, inflacja nie zwalnia tempa. Dlatego też trzeba myśleć, jak radzić sobie w czasach kryzysu. Rachunki wysokie? Wyżywienie drogie? Bez problemu. W końcu Polacy potrafią wymyślić rozwiązanie na każdą potrzebę. Czy będzie ona jednak skuteczna?

Memy o inflacji i rachunkach. Przecież nie jest tak źle

Sezon grzewczy jeszcze nie teraz, więc nie ma powodu do zmartwień. Do kolejnego wzrostu inflacji również jeszcze chwila. Po co przejmować się na zapas? Nauczmy się cieszyć tym, co mamy... albo raczej czego nie mamy!

