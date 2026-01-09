W skrócie MSWiA apeluje do służb o wzmożoną pracę w związku z silnymi mrozami i zagrożeniem dla osób bezdomnych oraz seniorów.

W całej Polsce działa ponad 13 tysięcy miejsc noclegowych, funkcjonują też infolinie i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

IMGW ostrzega przed temperaturami do -15 stopni Celsjusza oraz przed możliwymi wezbraniami rzek i podwyższonymi stanami wód.

MSWiA poinformowało, że podczas piątkowego spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa skoordynowano wsparcie dla seniorów i osób w kryzysie bezdomności w związku z ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W spotkaniu udział wzięli wiceszefowie MSWiA Magdalena Roguska i Wiesław Leśniakiewicz oraz wiceszefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) Katarzyna Nowakowska.

"Codziennie ponad 10 tys. policjantów sprawdza miejsca przebywania osób zagrożonych wychłodzeniem. (…) Ich działania wspierane są przez lokalne straże miejskie lub gminne, a ich celem jest niesienie pomocy, a nie karanie czy kontrola" - napisano w komunikacie.

Mrozy w Polsce. MSWiA z apelem o wytężoną pracę

- Mamy niskie temperatury, porywisty wiatr, możliwe opady śniegu i przekroczenia poziomu wód w woj. dolnośląskim i zachodniopomorskim. Do tego kilkanaście zgonów z wychłodzenia od początku sezonu grzewczego - mówił Wiesław Leśniakiewicz.

- Sytuacja jest trudna, dlatego po raz kolejny zwracamy się do wojewodów i służb podległych MSWiA o wytężoną pracę w tych dniach - dodał.

Służby otrzymały wytyczne dotyczące intensyfikacji patroli i sprawdzania pustostanów, ogrodów działkowych i parków. Jak podkreśliła Magdalena Roguska, priorytetem jest ochrona życia.

Służby mają także uprawnienia do transportu osób do noclegowni nawet bez ich zgody, jeśli istnieje bezpośrednie zagrożenie życia.

Dodajmy, że podczas mrozów obowiązuje zasada "otwartego podejścia" - pomoc i schronienie muszą otrzymać również osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

MSWiA przekazało, że prewencyjne kontrole i nadzór nad miejscami przebywania osób zagrożonych będą prowadzone tak długo, jak długo utrzymywać się będą temperatury zagrażające życiu.

Atak zimy. Polska dysponuje kilkunastoma tysiącami miejsc noclegowych

Polska dysponuje rozbudowaną siecią wsparcia dla osób w potrzebie. Obecnie w kraju funkcjonuje 221 schronisk dla osób w kryzysie bezdomności, 97 noclegowni oraz 87 ogrzewalni, co gwarantuje łącznie ponad 13 tysięcy miejsc noclegowych.

Wiceszefowa MRPiPS Katarzyna Nowakowska zwróciła uwagę, że w każdym województwie działa infolinia dotycząca miejsc schronienia, jadłodajni, ogrzewalni i noclegowni.

- Stale monitorujemy liczbę dostępnych miejsc, w których mogą się ogrzać i znaleźć schronienie osoby w kryzysie bezdomności. Wszyscy musimy być czujni w tych dniach, służby i samorządowcy, ale też każdy z nas. W sytuacji zagrożenia życia nie wahajmy się dzwonić pod numer 112 - powiedziała.

Ogrzewalnie działają całodobowo, oferując ciepły napój, posiłek i bezpieczny nocleg bez zbędnych formalności administracyjnych.

W przypadku znacznego pogorszenia się warunków pogodowych MSWiA może uruchomić procedury zarządzania kryzysowego, koordynować działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, rekomendować użycie zasobów PSP, OSP, WOT (we współpracy z MON) i inicjować wsparcie finansowe dla samorządów przez wojewodów.

Na stronie Policji działa również Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), gdzie obywatele mogą korzystać z funkcji "Osoba bezdomna wymagająca pomocy", aby precyzyjnie wskazać lokalizację potrzebujących.

Od 1 listopada 2025 roku do 8 stycznia 2026 roku internauci wskazali ponad 800 takich miejsc.

Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed silnymi mrozami

Przypomnijmy, że w piątek IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia o silnym mrozie w środkowej i wschodniej części kraju - od Bieszczad, przez Warszawę, po Bałtyk.

Obecnie ostrzeżenia o temperaturach poniżej minus 15 stopni Celsjusza obowiązują do najbliższej soboty i niedzieli, lecz mogą być przedłużane.

Wydano także ostrzeżenia hydrologiczne o możliwych wezbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia o podwyższeniu poziomu wody dotyczą obecnie przede wszystkim Dolnego Śląska (Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Kaczawa), Mazowsza (Bzura i część Wisły) i Pomorza Zachodniego (Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński, Odra dolna i ujście Odry).

Możliwe są także podniesienia stanów wody na rzece Wel (woj. warmińsko-mazurskie).

