Służby weszły do domu Karola Nawrockiego. Komunikat z Pałacu Prezydenckiego
Rodzinny dom prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku padł ofiarą fałszywego zgłoszenia - poinformował rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. "Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania" - przekazał. Wcześniej tego typu alarmy dotknęły m.in. Jarosława Kaczyńskiego.
O wywołanej fałszywym zgłoszeniem interwencji w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego w sobotę wieczorem poinformował rzecznik głowy państwa, Rafał Leśkiewicz.
"Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania" - wskazał polityk.
Leśkiewicz przypomniał następnie, że do tego typu zgłoszeń, które dotyczą nieruchomości należących do prawicowych polityków i dziennikarzy, w ostatnich kilkunastu dniach dochodziło wielokrotnie.
"Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwile to zagrożenie może dopaść każdego. Dlatego potrzeba zdecydowanej reakcji. Wszystkie te przypadki muszą zostać wyjaśnione" - zaapelował rzecznik Nawrockiego.
Polityk poinformował, że jeszcze dziś dojdzie do pilnego spotkania szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szefernakera z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim.
Seria fałszywych alarmów. Funkcjonariusze m.in. u Jarosława Kaczyńskiego
Wcześniej ofiarą podobnej interwencji padł prezes PiS Jarosław Kaczyński. Funkcjonariusze policji pojawili się na jego posesji w wyniku fałszywego zgłoszenia, dotyczącego podłożenia ładunków wybuchowych.
