O wywołanej fałszywym zgłoszeniem interwencji w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego w sobotę wieczorem poinformował rzecznik głowy państwa, Rafał Leśkiewicz.

"Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania" - wskazał polityk.

Karol Nawrocki ofiarą fałszywego alarmu. Służby weszły do domu

Leśkiewicz przypomniał następnie, że do tego typu zgłoszeń, które dotyczą nieruchomości należących do prawicowych polityków i dziennikarzy, w ostatnich kilkunastu dniach dochodziło wielokrotnie.

"Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwile to zagrożenie może dopaść każdego. Dlatego potrzeba zdecydowanej reakcji. Wszystkie te przypadki muszą zostać wyjaśnione" - zaapelował rzecznik Nawrockiego.

Polityk poinformował, że jeszcze dziś dojdzie do pilnego spotkania szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szefernakera z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim.

Seria fałszywych alarmów. Funkcjonariusze m.in. u Jarosława Kaczyńskiego

Wcześniej ofiarą podobnej interwencji padł prezes PiS Jarosław Kaczyński. Funkcjonariusze policji pojawili się na jego posesji w wyniku fałszywego zgłoszenia, dotyczącego podłożenia ładunków wybuchowych.

