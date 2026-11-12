Służby w siedzibie Telewizji Republika. "Żądali wydania dokumentów"

W skrócie Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pojawili się w siedzibie Telewizji Republika, żądając wydania materiałów z 16 października.

Akcja służb wynika z polecenia szczecińskiej prokuratury w związku ze śledztwem dotyczącym znieważenia funkcjonariuszy policji oraz prezesa Rady Ministrów.

Sprawa obejmuje podejrzenie znieważenia premiera oraz funkcjonariuszy policji, a także nawoływanie do publikacji prywatnych informacji o jednej z policjantek.

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Według ustaleń dziennikarzy Onetu to funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pojawili się w czwartek w siedzibie Telewizji Republika, otwiera się w nowym oknie. Policjanci zażądali wydania zapisów materiałów emitowanych przez stację 16 października.

Policja w siedzibie Telewizji Republika. "Żądanie wydania zapisu rejestrowego"

Informacja na temat akcji policji pojawiła się także na oficjalnym profilu Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, otwiera się w nowym oknie.

"Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie doręczyli prezesowi jednej ze stołecznych telewizji dokument z żądaniem wydania zapisu rejestrowego i dokumentacji koncesyjnej" - czytamy.

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Postępowanie prowadzą szczecińscy prokuratorzy. Chodzi o śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera.

Dotyczy ono wydarzeń, do których doszło 16 października przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawiadomienie w tej sprawie złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, otwiera się w nowym oknie.

Telewizja Republika. Akcja służb, chodzi o wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym

Telewizja Republika transmitowała moment doręczenia pisma na żywo. Redaktor naczelny i dziennikarze stacji nie chcieli przyjąć dokumentu i wdali się w dyskusję z policjantami.

- W Polsce, otwiera się w nowym oknie trwa zamach stanu organizowany z udziałem policji i wy oczekujecie, że my wydamy materiały po to, żeby policja mogła sama siebie bronić? Pan komendant Boroń (szef KGP - red.) ma, zdaje się, potencjalne zarzuty w tej sprawie. (...) To jest skandal - powiedział redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz.

Prowadzone postępowanie dotyczy "nawoływania za pośrednictwem programu TV Republika do udostępniania informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariuszki policji, a następnie na ich publicznym rozpowszechnieniu bez jej zgody, w okolicznościach mogących zagrozić bezpieczeństwu funkcjonariuszki lub osób dla niej najbliższych".

Śledztwo skupia się również na kwestii "prezentowania pasków informacyjnych oraz wypowiedzi reporterów zawierających treści obraźliwe i poniżające, skierowane wobec funkcjonariuszy policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz wobec prezesa Rady Ministrów". Chodzi więc o podejrzenie publicznego znieważenia funkcjonariuszy policji oraz prezesa Rady Ministrów.

Ostatni z czynów polegał na kierowaniu wobec funkcjonariuszy zabezpieczających zgromadzenie w rejonie siedziby TK gróźb bezprawnych wszczęcia postępowania karnego w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnych czynności służbowych.

Jarosław Kaczyński o akcji w siedzibie Republiki. "To nie przypadek"

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się Jarosław Kaczyński. "Boją się prawdy! Boją się wolnych mediów! Dzień po największym w historii Marszu Niepodległości, sukcesie Polski patriotycznej, do Telewizji Republika wchodzą funkcjonariusze Kierwińskiego. To nie przypadek!" - napisał na portalu X.

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Prezes PiS stwierdził, że wydarzenia z siedziby TV Republika to wyraz "konsekwentnego dążenia Tuska do likwidacji w Polsce wolności słowa, praworządności i demokracji, a ostatecznie także do pozbawienia państwa polskiego suwerenności i przekształcenia go w swego rodzaju kolonię".

"Dlaczego? Bo takie są plany w Brukseli, a przede wszystkim w Berlinie. Przypomnijcie sobie wypowiedzi z 2023 roku Niemca Klausa Bachmanna o konieczności stosowania wszystkich metod państwa policyjnego. To się dzieje na naszych oczach" - dodał.



