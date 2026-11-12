Służby w siedzibie kolejnej prawicowej stacji. Reaguje Kaczyński, "szturm"

"Służby Kierwińskiego zaatakowały dzisiaj także telewizję wPolsce24, żądając przekazania zgromadzonych materiałów dziennikarskich dotyczących wydarzeń sprzed Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy w wpisie, który na platformie X opublikował Jarosław Kaczyński.

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Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że "szturm na niezależne media jest kontynuowany". Wcześniej tego samego dnia policja pojawiła się w siedzibie Telewizji Republika.

Telewizja Republika i wPolsce24. Służby w siedzibach stacji

"Robią to te same służby, które ochraniały nielegalnie wprowadzonych nominatów Tuska, uczestnicząc de facto w przejęciu budynku Trybunału" - dodał Kaczyński.

"To uderzenie w wolność słowa oraz tajemnicę dziennikarską. Nie możemy dać się zastraszyć! Wspierajmy odważnych, obiektywnych dziennikarzy!" - zakończył prezes PiS.

O zdarzeniu poinformowano także na oficjalnym profilu telewizji wPolsce24. "Prokuratura żąda nagrań z manifestacji pod Trybunałem Konstytucyjnym" - czytamy w jednym z wpisów.

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