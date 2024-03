Służby w hotelu poselskim. "Przeszukanie w pokoju posła"

- To było możliwe dzisiaj rano. Czynności się zaczęły, przebiegają one spokojnie, pewnie zakończą się do południa. Immunitet poselski to immunitet osobisty dotyczy wolności osobistych posła, nie rozciąga się na jego biura, mieszkanie, ani też najbliższych. W związku z tym służby działające pod nadzorem prokuratury mają prawo dokonywać takich czynności - dodał.

Reklama