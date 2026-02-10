Służby ścigają Zbigniewa Ziobrę. Nowy ruch prokuratury

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry - podano w komunikacie. Decyzja dotyczy śledztwa ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie siedzi przy stole konferencyjnym, przed nim leżą dokumenty i kubek, obok stoi mikrofon oraz tabliczka z napisem 'Świadek'. Wyraz twarzy skupiony i poważny.
Europejski Nakaz Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry? Nowy ruch prokuratury (zdj. ilustracyjne)TOMASZ BARANSKI/REPORTERReporter

  • Prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.
  • Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
  • Prokuratura uzasadnia, że Ziobro ukrywa się najprawdopodobniej na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej.
Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.

W uzasadnieniu wskazano, że Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw.

"Duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów" potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, który 5 lutego 2026 roku zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

    Sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Ruch prokuratury ws. Zbigniewa Ziobry

    Jak przekazał w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, z ustaleń śledczych wynika, że Ziobro "w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej ukrywa się najprawdopodobniej na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej".

    "Jego aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane. W związku z tym 6 lutego 2026 roku prokurator wszczął poszukiwania podejrzanego listem gończym" - podaje PK.

    Prokuratura przypomina, że zgodnie z art. 607a Kodeksu postępowania karnego, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, iż osoba ścigana przebywa na terenie innego państwa członkowskiego UE, sąd okręgowy - na wniosek prokuratora - może wydać Europejski Nakaz Aresztowania.

      Jak podkreślono, "w niniejszej sprawie podejrzenie takie zachodzi", a jednocześnie "nie występują żadne przesłanki negatywne" do wydania ENA.

      Sprawa Zbigniewa Ziobry. Zarzuty wobec byłego ministra sprawiedliwości

      Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze, ze kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

      Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

      Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

