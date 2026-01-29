Służby patrzą w niebo. Zostały godziny do wejścia obiektu w atmosferę

W skrócie Fragment chińskiej rakiety Zhuque-3 może wejść w atmosferę w piątek według prognoz POLSA.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że ostatnie przeloty mogą przebiegać nad Polską, a obiekt może nie spalić się całkowicie w atmosferze.

POLSA monitoruje tor rakiety za pomocą swoich teleskopów i podaje, że trajektoria jest zgodna z przewidywaniami, ale może się jeszcze zmienić.

"Według aktualnych danych deorbitacja może nastąpić między godz. 3.35 a 16.51 czasu polskiego" - podało RCB na platformie X.

W komunikacie zastrzeżono, że "są to szacunki, które mogą się jeszcze zmienić wraz z napływem nowych danych".

Obiekt ZQ-3 R/B to drugi stopień chińskiej rakiety Zhuque-3. Rakieta wielokrotnego użytku została przygotowana przez chińską firmę Landspace i przypomina Falcona 9 firmy SpaceX.

Rakieta została wyniesiona 3 grudnia z centrum startowego w Chinach. Misja była opisywana jako udany lot, a po separacji segmentów górny stopień rakiety osiągnął orbitę okołoziemską. Jednakże lot powiódł się jedynie w części. Pierwszy człon sprowadzany na ziemię rozbił się przy lądowaniu. Drugi - ów ZQ-3 R/B - znalazł się na orbicie, co podniosło alarm w związku z niekontrolowaną deorbitacją.

Chińska rakieta spada z orbity. Może przelecieć nad Polską

Biorąc pod uwagę ryzyko, że fragment rakiety znajdzie się w przestrzeni nad Polską, RCB jest w stałym kontakcie z POLSA. Eksperci na bieżąco monitorują sytuację.

"Śledź komunikaty POLSA" - zaapelowało RCB.

Wcześniej POLSA w komunikacie opublikowanym na Facebooku zwracała uwagę, że obiekt może nie spalić się całkowicie.

"Ze względu na szacowaną masę oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że nie ma pewności czy obiekt ulegnie całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi" - informowano.

Masa fragmentu rakiety to około 11 ton.

Polska Agencja Kosmiczna śledzi rakietę

POLSA potwierdziła, że dysponowane przez nią teleskopy śledzą rakietę.

"Jeden z naszych południowoamerykańskich teleskopów POLON-Chile B zarejestrował przelot stopnia rakiety ZQ-3 dnia 28 stycznia 2026 około godziny 01.02 UTC (obserwacja wykonana na podstawie naszych obliczeń)" - napisano w komunikacie.

Obiekt znajdował się wtedy na wysokości ok. 280 km.

"Trajektoria obiektu w obecnym momencie pozostaje zgodna z predykcjami" - przekazano. Może jednak ulec zmianie ze względu na właściwości aerodynamiczne stopnia rakiety oraz niedawną aktywność słoneczną.

