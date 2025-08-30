Obywatele Ukrainy zostali przymusowo doprowadzeni do granicy przez Straż Graniczną i przekazani stronie ukraińskiej. Byli karani za m.in. posiadanie środków odurzających i psychotropowych, kradzieże, rozboje, fałszerstwa, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz organizowanie nielegalnego przekraczania polskiej granicy.

Jedna z osób znajdowała się w wykazie osób, których pobyt w Polsce jest uznany za niepożądany.

Dane przekazanych cudzoziemców umieszczono w wykazie osób niepożądanych na terenie Polski. Jednocześnie orzeczono wobec nich zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres od pięciu do 10 lat.

Komunikat MSWiA. W 2025 roku deportowano ponad tysiąc obcokrajowców

- Polska jest krajem przyjaznym i otwartym na cudzoziemców. Jednak nie ma i nie będzie zgody na łamanie przez nich prawa, bez względu na kraj pochodzenia. Służby MSWiA będą stanowczo reagować w przypadkach naruszeń naszego porządku prawnego - powiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Od początku roku Polskę przymusowo opuściło 1,1 tys. obcokrajowców - podał resort.

Przypomniał, że podstawą decyzji o przymusowym zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu jest głównie art. 302 ustawy z 2013 r. o cudzoziemcach, tj. względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.

