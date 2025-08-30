Służby deportowały 15 Ukraińców. Komunikat resortu spraw wewnętrznych

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

15 Ukraińców, którzy byli karani w Polsce, zostało deportowanych do swojej ojczyzny. - Polska jest krajem przyjaznym i otwartym na cudzoziemców. Jednak nie ma i nie będzie zgody na łamanie przez nich prawa - przekazała rzeczniczka MSWiA. Od początku roku deportację zastosowano wobec 1,1 tys. obcokrajowców.

Deportacja 15 obywateli Ukrainy. Akcja polskich służb. Zdj. ilustracyjne
Deportacja 15 obywateli Ukrainy. Akcja polskich służb. Zdj. ilustracyjnePiotr Kamionka/REPORTERReporter

Obywatele Ukrainy zostali przymusowo doprowadzeni do granicy przez Straż Graniczną i przekazani stronie ukraińskiej. Byli karani za m.in. posiadanie środków odurzających i psychotropowych, kradzieże, rozboje, fałszerstwa, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz organizowanie nielegalnego przekraczania polskiej granicy.

Jedna z osób znajdowała się w wykazie osób, których pobyt w Polsce jest uznany za niepożądany.

Dane przekazanych cudzoziemców umieszczono w wykazie osób niepożądanych na terenie Polski. Jednocześnie orzeczono wobec nich zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres od pięciu do 10 lat.

    Komunikat MSWiA. W 2025 roku deportowano ponad tysiąc obcokrajowców

    - Polska jest krajem przyjaznym i otwartym na cudzoziemców. Jednak nie ma i nie będzie zgody na łamanie przez nich prawa, bez względu na kraj pochodzenia. Służby MSWiA będą stanowczo reagować w przypadkach naruszeń naszego porządku prawnego - powiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

    Od początku roku Polskę przymusowo opuściło 1,1 tys. obcokrajowców - podał resort.

    Przypomniał, że podstawą decyzji o przymusowym zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu jest głównie art. 302 ustawy z 2013 r. o cudzoziemcach, tj. względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.

