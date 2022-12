We wtorek w Sejmie złożono projekt ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności karnej za podjęcie po 20 lutego 2014 r. przez obywatela polskiego służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy bez wymaganej zgody. Pod projektem podpisali się posłowie PiS, KO, Lewicy, Koalicji Polskiej-PSL, Polski 2050 oraz PPS.

Polacy w armii Ukrainy. Nowa ustawa w Sejmie

W myśl przepisów proponowanych w projekcie, za przestępstwo nie będzie uznane podjęcie służby przez polskiego obywatela w Siłach Zbrojnych Ukrainy bez wymaganej zgody, o ile nastąpiło to po 20 lutego 2014 roku. Podobnie, za przestępstwo nie będzie uznane prowadzenie zaciągu polskich obywateli lub przebywających w Polsce cudzoziemców do ukraińskiego wojska.

Obecne przepisy zezwalają na służbę polskich obywateli w siłach zbrojnych innych państw tylko za zgodą szefa MON, co - jak wskazują autorzy projektu - każdorazowo wymaga długotrwałej procedury. Wstąpienie do służby w obcym wojsku bez zgody jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

W projekcie zapisano, że "przez Siły Zbrojne Ukrainy rozumie się wojsko lub inne formacje wojskowe podlegające władzom Ukrainy uznawanym przez Rzeczpospolitą Polską za prawowite". Ponadto - zgodnie z projektem - "przyjęcie przez obywatela polskiego służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy nie rodzi odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa podjęcia tej służby".

Projektowana ustawa ma wejść w życie dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Polacy w wojskach Ukrainy bez konsekwencji

W uzasadnieniu projektu napisano, że ma on za zadanie dostosowanie przepisów obowiązujących obywateli, którzy chcą w ten sposób wesprzeć Siły Zbrojne Ukrainy w obronie integralności terytorialnej państwa i demokratycznego porządku prawnego ukraińskiego państwa oraz przeciwdziałać agresywnej polityce rosyjskiej.

Autorzy projektu podkreślają, że rozpoczęta w 2014 roku i znacznie rozszerzona w lutym agresja Rosji na Ukrainę to sytuacja szczególna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego Polski, która wymaga niestandardowych działań ze strony państwa.

W uzasadnieniu projektu napisano, że obywatele Polski decydujący się na wstąpienie do ukraińskiego wojska kierują się solidarnością z państwem niewinnie zaatakowanym przez agresora, który nie ukrywa wrogich zamiarów także wobec Polski, a także patriotyzmem, działając tym samym na rzecz bezpieczeństwa Polski.

Konflikt między Rosją a Ukrainą wybuchł na początku 2014 roku po zwycięstwie prozachodniej rewolucji na Majdanie Niepodległości w Kijowie i obaleniu prezydenta Wiktora Janukowycza. Rosja zajęła wówczas należący do Ukrainy Krym, a następnie udzieliła wsparcia separatystom, którzy opanowali część obwodu donieckiego i ługańskiego. 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnoskalową fazę wojny przeciwko Ukrainie.