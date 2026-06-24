Po wcześniejszych upałach i kilku burzowych dniach doczekaliśmy się zdecydowanie spokojniejszego okresu. We wtorek było bardzo ciepło, ale nie upalnie: w najcieplejszym Krakowie było 28,4 st. C. Teraz zrobi się jeszcze cieplej, a miejscami w środę również upalnie - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Zaczyna robić się gorąco. Miejscami około 30 stopni

Wyż Hartmut w dalszym ciągu będzie odpowiadać za pogodę w całym naszym kraju. Za jego sprawą na niebie niepodzielnie rządzić będzie słońce. Trochę może się zachmurzyć jedynie okresami na północy, ale nawet tam nie ma co liczyć nawet na słaby deszcz. Nigdzie też nie pojawią się burze.

Przez praktycznie całą środę będzie słonecznie i bardzo ciepło: od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 26 w centrum do upału na poziomie 30 stopni Celsjusza na zachodzie (lokalnie może być do 31 stopni). Tylko nad samym morzem wyraźnie niższe temperatury, na poziomie około 20 st. C.

Upał znowu da się nam we znaki. Zanotujemy go na zachodzie Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia z powodu upału, wydane dla zachodniej części kraju. Obejmują one następujące województwa:

większość lubuskiego (bez terenów na północy i północnym wschodzie);

południowo-zachodnich krańcach wielkopolskiego ;

północne powiaty dolnośląskiego.

Te pomarańczowe ostrzeżenia pozostaną w mocy do piątku, godz. 20:00.

W środę temperatury odczuwalnej nie obniży wiatr, który będzie słaby i jedynie na północy okresami umiarkowany.

Pogoda mocno wyżowa. Nie wszędzie będzie tak samo

Słoneczna i sucha aura sprawi, że przez większość dnia pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm w wielu miejscach, a zwłaszcza na północnym wschodzie.

W większości Polski pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm, jednak tam, gdzie zrobi się upalnie, warunki pogorszą się do niekorzystnych IMGW materiał zewnętrzny

Na pewien czas na południu, północy i w centrum warunki zmienią się na obojętne, a na południowym zachodzie z powodu możliwego upału pogorszą się do niekorzystnych.

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