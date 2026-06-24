Słupki termometrów ruszają w górę. Wiemy, na jakim poziomie się zatrzymają

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Upał znowu wślizguje się do Polski. Tym razem skupi się na zachodniej części kraju, przed czym ostrzega IMGW. Możliwe, że lokalnie będzie nieco ponad 30 stopni. Wiemy, czy w ciągu dnia trzeba będzie uważać na letnie burze.

Upał w Polsce. W środę na zachodzie znowu temperatury wzrosną do poziomu 30 stopni Celsjusza - ostrzega IMGW
Upał w środę wróci do Polski. IMGW ostrzega przed nim w zachodniej części kraju Jakub Porzycki Agencja Wyborcza

Po wcześniejszych upałach i kilku burzowych dniach doczekaliśmy się zdecydowanie spokojniejszego okresu. We wtorek było bardzo ciepło, ale nie upalnie: w najcieplejszym Krakowie było 28,4 st. C. Teraz zrobi się jeszcze cieplej, a miejscami w środę również upalnie - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Zaczyna robić się gorąco. Miejscami około 30 stopni

Wyż Hartmut w dalszym ciągu będzie odpowiadać za pogodę w całym naszym kraju. Za jego sprawą na niebie niepodzielnie rządzić będzie słońce. Trochę może się zachmurzyć jedynie okresami na północy, ale nawet tam nie ma co liczyć nawet na słaby deszcz. Nigdzie też nie pojawią się burze.

Przez praktycznie całą środę będzie słonecznie i bardzo ciepło: od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 26 w centrum do upału na poziomie 30 stopni Celsjusza na zachodzie (lokalnie może być do 31 stopni). Tylko nad samym morzem wyraźnie niższe temperatury, na poziomie około 20 st. C.

Mapa Polski z wyraźnie zaznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie przeważają intensywne odcienie czerwieni i pomarańczowego wskazujące na znacznie podwyższone wartości temperatury w większości kraju.
Upał znowu da się nam we znaki. Zanotujemy go na zachodzie PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

Cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia z powodu upału, wydane dla zachodniej części kraju. Obejmują one następujące województwa:

  • większość lubuskiego (bez terenów na północy i północnym wschodzie);
  • południowo-zachodnich krańcach wielkopolskiego;
  • północne powiaty dolnośląskiego.

Te pomarańczowe ostrzeżenia pozostaną w mocy do piątku, godz. 20:00.

W środę temperatury odczuwalnej nie obniży wiatr, który będzie słaby i jedynie na północy okresami umiarkowany.

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Słoneczna i sucha aura sprawi, że przez większość dnia pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm w wielu miejscach, a zwłaszcza na północnym wschodzie.

Mapa prognostyczna Polski z naniesionymi strefami kursowania pociągów towarowych i ograniczeniami ruchu w wybranych regionach, oznaczona kolorami przedstawiającymi dostępność trakcyjną oraz obszarami ze znacznym obciążeniem sieci energetycznej na zacho...
W większości Polski pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm, jednak tam, gdzie zrobi się upalnie, warunki pogorszą się do niekorzystnychIMGWmateriał zewnętrzny

Na pewien czas na południu, północy i w centrum warunki zmienią się na obojętne, a na południowym zachodzie z powodu możliwego upału pogorszą się do niekorzystnych.

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