W skrócie Włodzimierz Czarzasty zapowiedział wniosek o pozbawienie Zbigniewa Ziobry diety i 90 proc.wynagrodzenia poselskiego.

Zbigniew Ziobro skomentował decyzję, zarzucając marszałkowi szerzenie "tępej propagandy" i przypominając o blokadzie swoich środków przez prokuraturę.

Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że we wtorek podczas posiedzenia Prezydium Sejmu zawnioskuje o pozbawienie Zbigniewa Ziobry diety i 90 proc. wynagrodzenia.

- Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł. Dla mnie za dużo jak na Ziobrę - powiedział Czarzasty.

Marszałek Sejmu zaznaczył, że Kancelaria Sejmu działa sprawniej niż prokuratura, która 6 lutego wystawiła za byłym ministrem sprawiedliwości list gończy. Od tego czasu polityka, który otrzymał azyl na Węgrzech, poszukuje Komenda Stołeczna Policji.

Na publikację ostro zareagował poszukiwany listem gończym Zbigniew Ziobro, który przypomniał o wzrostach cen paliw.

"Słuchaj, Czarzasty: Polacy widzą rachunki. Widzą ceny. I coraz lepiej widzą, kto ich ordynarnie oszukuje. Pamiętacie 5,19 zł za litr? Dziś wystarczy podejść do dystrybutora, by zobaczyć skalę tego kłamstwa" - przekazał Ziobro.

Były minister sprawiedliwości zaznaczył ponadto, że pozbawianie go wynagrodzenia poselskiego jest nadmiarowe, bo jego rachunki i tak zostały zablokowane przez prokuraturę.

"Prokuratura w sfabrykowanym na polityczne zamówienie śledztwie zabrała mi te środki już w listopadzie ubiegłego roku - co do jednego złotego" - przekazał Ziobro, nazywając marszałka Sejmu "komunistycznym aparatczykiem", który działa "na zlecenie Tuska" i "urządza propagandową szopkę".

Ziobro zarzucił marszałkowi udział w "złodziejstwie" i "pobieranie lekcji w Moskwie", nawiązując do przeszłości Włodzimierza Czarzastego w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

"Jak na kogoś, kto brał udział w postkomunistycznym złodziejstwie zwanym 'uwłaszczeniem' nomenklatury i pobierał lekcje w Moskwie, ta propaganda jest wyjątkowo głupia, tępa i przeciwskuteczna" - ocenił Zbigniew Ziobro.

Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw, w tym założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudział w przywłaszczeniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu do 25 lat więzienia.

