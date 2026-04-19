W skrócie 43,9 proc. badanych pozytywnie oceniło decyzję Sejmu o ślubowaniu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a 42,2 proc. było przeciwnego zdania.

Decyzję Sejmu poparła większość wyborców koalicji rządzącej, natomiast wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji w większości ją potępili.

Nie wszyscy nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali dopuszczeni do pracy, a sprawa trafiła do prokuratora generalnego.

Decyzję Sejmu w sprawie ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego "zdecydowanie pozytywnie" oceniło 23,5 proc. uczestników sondażu. Kolejne 20,4 proc. postrzega ją "raczej pozytywnie". Oznacza to, że posunięcie Sejmu popiera łącznie 43,9 proc. badanych.

Grupa niezadowolonych jest niemal tak samo liczna. 34,9 proc. ankietowanych oceniło decyzję Sejmu "zdecydowanie negatywnie". 7,3 proc. uczestników sondażu "raczej negatywnie" postrzega ten krok. Łącznie 42,2 proc. respondentów nie ocenia dobrze działań podjętych przez Sejm.

Zdania w tej sprawie nie ma 13,9 proc. ankietowanych - wynika z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Polacy ocenili ruch Sejmu. Chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Najbardziej pozytywnie nastawieni do decyzji Sejmu są wyborcy koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe). Aż 84 proc. z nich popiera zaprzysiężenie sędziów TK przed notariuszem. Tylko 9 proc. tej grupy badanych jest przeciwnego zdania.

Proporcja jest odwrotna w przypadku sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Wolność i Niepodległość, Konfederacji Korony Polskiej oraz partii Razem. W zwolenników przypadku partii opozycyjnych 76 proc. badanych potępiło ruch Sejmu, a 10 proc. go poparło.

55 proc. wyborców partii kierowanych przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka oraz Grzegorza Brauna negatywnie ocenia ruch Sejmu. Jednocześnie to właśnie w tej grupie zaobserwowano znaczny odsetek osób, które nie potrafią zająć stanowiska w tej sprawie. Aż 30 proc. pytanych nie jest w stanie jednoznacznie ocenić sytuacji.

"W grupie pozostałych wyborców przewagę mają zwolennicy decyzji Sejmu (47 proc. pozytywnych ocen wobec 22 proc. negatywnych)".

Zamieszanie wokół sędziów TK. Na ślubowaniu nie było prezydenta

Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani w marcu przez Sejm. 1 kwietnia ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim złożyło dwoje sędziów: Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek.

Od tego czasu niejasne było, czy i kiedy Nawrocki odbierze ślubowanie od pozostałych sędziów. W obliczu narastających kontrowersji 9 kwietnia w Sejmie odbyła się uroczystość wręczenia uchwał o wyborze przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz ślubowania wobec prezydenta RP. Na wydarzeniu nieobecny był Nawrocki.

Ślubowanie złożyli: Krystian Markiewicz, Marcin Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska oraz dwoje sędziów, którzy wcześniej ślubowali w Pałacu Prezydenckim: Magdalena Bentkowska oraz Mariusz Szostek.

Spór wokół sędziów TK. Nie wszyscy mogą wykonywać obowiązki

Złożenie ślubowania nie rozwiązało wszystkich problemów, gdyż sędziowie nie zostali dopuszczeni do pełnienia obowiązków. Prezes TK Bogdan Święczkowski w dzień uroczystości oświadczył, że spotkał się "z dwoma sędziami Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK".

Jak poinformował wówczas Święczkowski, Bentkowskiej i Szostkowi, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem, przydzielone zostały sprawy.

- Z pozostałą czwórką osób wybranych spotkałem się z każdą indywidualnie. Każdemu z nich przekazałem, że niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie zostałem poinformowany przez prezydenta, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby, a takie ustalenie muszę mieć, aby uznać, że ktoś nawiązał stosunek służbowy sędziego TK - mówił Święczkowski.

Z decyzją Sejmu nie godzi się także Pałac, który wskazuje, że "wobec" oznacza, iż bez obecności prezydenta ślubowania nie można uważać za ważne.

W piątek media obiegła informacja o tym, że do prokuratora generalnego trafiło zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa ws. odmowy dopuszczenia do pracy czwórki sędziów TK przez Święczkowskiego. Autorami wniosku są Bentkowska oraz Szostek, którzy na początku kwietnia oświadczyli, że wszyscy sędziowie wybrani przez Sejm powinni być traktowani na równi.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego zapowiedział z kolei skierowanie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Bentkowską i Szostka. Przestępstwo miałoby polegać na złożeniu fałszywego zawiadomienia o przestępstwie. Równolegle zlecono też analizy prawne dotyczące ewentualnego postępowania dyscyplinarnego.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 10-12 kwietnia 2026 roku, metodą CATI & CAWI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz wspomagane komputerowo wywiady internetowe), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

"To poważne ultimatum". Sawicki o stowarzyszeniu Morawieckiego Polsat News Polsat News