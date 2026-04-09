Ślubowanie sędziów bez prezydenta. Zaskakujący przebieg uroczystości
Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło uroczyste ślubowanie w Sejmie. W sali kolumnowej zabrakło prezydenta Karola Nawrockiego. Prawnicy zwrócili się wcześniej do głowy państwa o wyznaczenie terminu uroczystości, ale nie otrzymali odpowiedzi. Otoczenie prezydenta mówiło z kolei o "jawnym naruszeniu prawa". Przed Sejmem protestowały klubów "Gazety Polskiej" i Ruchu Obrony Granic.
W skrócie
- W Sejmie odbyło się uroczyste ślubowanie sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego.
- Marszałek Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom uchwały o wyborze, a ceremonia została kilkukrotnie zakłócona przez osobę przypominającą o nieobecności prezydenta.
- Szef Kancelarii Prezydenta oświadczył, że taka forma ślubowania stanowi "świadome i jawne naruszenie prawa" i może być traktowana jako odmowa złożenia ślubowania.
Uchwały o wyborze, "będące wyrazem woli narodu" wszystkim sędziom wybranym w marcu 2026 wręczył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Następnie prawnicy odczytali treść ślubowania i je podpisali.
Uroczystość kilkukrotnie była przerywana przez jedną z osób zgromadzonych na sali, która głośno przypominała, że prezydent Karol Nawrocki nie jest obecny. Po złożeniu ślubowania sędziowie zostali poproszeni o wspólne zdjęcie.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowanie w Sejmie
Decyzja o organizacji uroczystego ślubowania w Sejmie została ogłoszona w środę. Czworo wybranych 13 marca sędziów TK - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska - zaprosiło wtedy prezydenta Karola Nawrockiego na czwartek na godz. 12.30 do Sejmu.
Przed uroczystością Biuro Obsługi Medialnej Sejmu poinformowało, że w wydarzeniu wezmą udział także sędziowie, którzy złożyli wcześniej ślubowanie w obecności prezydenta - Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek.
Podczas ślubowania w Sejmie obecni byli również byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego - Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll, a także prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Dorota Markiewicz.
Spór wokół TK. Ślubowanie sędziów w Sejmie bez Karola Nawrockiego
Na kilka godzin przed rozpoczęciem uroczystości szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że taka forma złożenia ślubowania stanowi "świadome i jawne naruszenie prawa".
Polityk zaznaczył także, że w jego ocenie działanie to powinno być traktowane jako odmowa złożenia ślubowana, równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
W ubiegłym tygodniu Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga wybranych w marcu sędziów TK. Szef KPRP uzasadniał wówczas, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego w TK powstały dwa wakaty, a odebranie ślubowania od dwóch osób "dopełni ustawowy wymóg" 11 osób pełnego składu Trybunału.