W skrócie W Sejmie odbyło się uroczyste ślubowanie sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom uchwały o wyborze, a ceremonia została kilkukrotnie zakłócona przez osobę przypominającą o nieobecności prezydenta.

Szef Kancelarii Prezydenta oświadczył, że taka forma ślubowania stanowi "świadome i jawne naruszenie prawa" i może być traktowana jako odmowa złożenia ślubowania.

Uchwały o wyborze, "będące wyrazem woli narodu" wszystkim sędziom wybranym w marcu 2026 wręczył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Następnie prawnicy odczytali treść ślubowania i je podpisali.

Uroczystość kilkukrotnie była przerywana przez jedną z osób zgromadzonych na sali, która głośno przypominała, że prezydent Karol Nawrocki nie jest obecny. Po złożeniu ślubowania sędziowie zostali poproszeni o wspólne zdjęcie.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowanie w Sejmie

Decyzja o organizacji uroczystego ślubowania w Sejmie została ogłoszona w środę. Czworo wybranych 13 marca sędziów TK - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska - zaprosiło wtedy prezydenta Karola Nawrockiego na czwartek na godz. 12.30 do Sejmu.

Przed uroczystością Biuro Obsługi Medialnej Sejmu poinformowało, że w wydarzeniu wezmą udział także sędziowie, którzy złożyli wcześniej ślubowanie w obecności prezydenta - Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek.

Podczas ślubowania w Sejmie obecni byli również byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego - Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll, a także prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Dorota Markiewicz.

Spór wokół TK. Ślubowanie sędziów w Sejmie bez Karola Nawrockiego

Na kilka godzin przed rozpoczęciem uroczystości szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że taka forma złożenia ślubowania stanowi "świadome i jawne naruszenie prawa".

Polityk zaznaczył także, że w jego ocenie działanie to powinno być traktowane jako odmowa złożenia ślubowana, równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

W ubiegłym tygodniu Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga wybranych w marcu sędziów TK. Szef KPRP uzasadniał wówczas, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego w TK powstały dwa wakaty, a odebranie ślubowania od dwóch osób "dopełni ustawowy wymóg" 11 osób pełnego składu Trybunału.

