W skrócie Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed Sejmem i została nowym rzeczniczką praw obywatelskich.

Przed przysięgą posłowie Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę, sprzeciwiając się wyborowi Gregorczyk-Abram na funkcję ombudsmana.

Gregorczyk-Abram była zaangażowana w inicjatywy obywatelskie i kierowała komisją ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społecznych w latach 2015-2023.

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We wtorek ślubowanie w Sejmie złożyła Sylwia Gregorczyk-Abram wybrana przez parlament na urząd rzecznika praw obywatelskich. Gregorczyk-Abram zastąpiła tym samym w funkcji ombudsmana Marcina Wiącka.

Przed wygłoszeniem słów ślubowania przez nową RPO salę plenarną Sejmu opuścili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy w głosowaniu sprzeciwiali się kandydaturze Grzegorzczyk-Abram i popierali kontrkandydata Adama Borowskiego.

Sylwia Gregorczyk-Abram Radek Pietruszka PAP

- Nie chcę być złośliwy, ale widzę, że wszystkie podziały rozumu wam nie dały - skomentował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, nawiązując do rozłamu w PiS.

"Posłowie PiS, którzy gremialnie wychodzili z sali i zakłócali ślubowanie rzecznika praw obywatelskich Sylwii Gregorczyk-Abram nie szanują własnego państwa i nie godzą się z decyzjami demokratycznej większości" - skomentował zachowanie posłów PiS Tomasz Siemoniak.

"Ich zachowanie nie ma też nic wspólnego także z elementarną kulturą osobistą. Totalny upadek PiS!" - ocenił minister.

Sylwia Gregorczyk-Abram nowym rzecznikiem praw obywatelskich

Sylwia Gregorczyk-Abram została wybrana przez Sejm na nowego rzecznika praw obywatelskich 17 lipca większością 233 głosów. Za jej kandydaturą, wysuniętą przez KO i Lewicę, zagłosowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050, Lewicy i koła Centrum. Kontrkandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość był Adam Borowski. Wybór stosunkiem głosów 59 do 25 zatwierdził Senat.

- Jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych, osoby, które w inne rzeczy wierzyły. Nigdy nie przysłoniło mi tego, co jest najważniejsze, czyli obrony ich praw i wolności - mówiła Gregorczyk-Abram po decyzji głosowaniu.

W trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości Gregorczyk-Abram była zaangażowana w inicjatywę obywatelską "Wolne Sądy" i Komitet Obrony Sprawiedliwości, co przesądziło o tym, że przeciwko kandydaturze głosowali m.in. członkowie Razem. Argumentowali oni, że RPO powinna zostać obsadzona przez osobę apolityczną.

Sylwia Gregorczyk-Abram reprezentowała polskich obywateli przed sądami krajowymi i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Była m.in. pełnomocniczką w sprawach o zakaz dystrybucji naklejek "strefa wolna od LGBT".

W ostatnim czasie nowa RPO kierowała komisją ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i działaczy społecznych w latach 2015-2023 działającą w Ministerstwie Sprawiedliwości.





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