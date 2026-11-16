W skrócie Linda Trnkova i Mario Maczina otrzymali od prezydenta Słowacji Petera Pellegriniego Medale Wdzięczności za pomoc ofierze strzelaniny w Krakowie.

Para turystów ze Słowacji, mimo zagrożenia życia, zatamowała krwawienie i reanimowała ranną kobietę, która zmarła w drodze do szpitala.

Prezydent Pellegrini podkreślił odwagę odznaczonych, a podziękowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przekazał im Karol Nawrocki.

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7 listopada, w dniu zamachu na krakowskim Rynku Głównym, Linda Trnkova i Mario Maczina wybrali się na jednodniową wycieczkę do stolicy Małopolski. W momencie, w którym padły pierwsze strzały, przebywali w jednym z restauracyjnych ogródków.

Gdy tylko minął pierwszy szok po zdarzeniu, para rzuciła się do działania, mimo że nie było wiadomo, czy niebezpieczeństwo minęło.

Kraków. Linda Trnkova i Mario Maczina odznaczeni za pomoc ofierze strzelaniny

Według relacji słowackiego portalu "Pravda", Trnkova, studentka ratownictwa medycznego, zwróciła się do funkcjonariuszy policji z pytaniem, czy może pomóc. Gdy otrzymała zgodę, wraz z partnerem, zawodowym żołnierzem, ruszyła do rannej kobiety.

Turyści zatamowali krwawienie, udrożnili drogi oddechowe i reanimowali ranną aż do przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego. Mimo ich wysiłków kobieta zmarła w drodze do szpitala. - Kiedy dzieje się coś złego, trzeba działać - stwierdziła Trnkova, cytowana przez słowackie media.

Turystka przyznała, że wydarzenia z Krakowa to doświadczenie, którego szybko nie zapomni, Maczina podkreślił z kolei, że jest dumny ze swojej reakcji i w podobnej sytuacji postąpiłby tak samo. Para zaapelowała do osób postronnych o reagowanie w sytuacjach kryzysowych i przestrzegła przed nagrywaniem takich zdarzeń w zastępstwie pomocy.

Słowacja. Prezydent reaguje po zamachu w Krakowie

Prezydent Słowacji Peter Pellegrini podczas specjalnej ceremonii wręczył Trnkovej i Maczinie Medale Wdzięczności. Polityk podkreślił, że oboje zachowali się z zgodnie z wartościami, które wynikają z wybranych przez nich zawodów, mimo możliwego zagrożenia.

- Chciałem poprzez wręczenie tych medali pokazać wszystkim ludziom na Słowacji, jak wspaniałych młodych ludzi mamy. Ludzi gotowych narazić własne życie, aby pomagać innym - wyjaśnił.

- Chcemy wam za to bardzo podziękować. Wasze zachowanie nie było przeciętne. Mam do was z tego powodu wielki szacunek - dodał.

Pellegrini przekazał odznaczonym także podziękowania od Karola Nawrockiego. - Poprosił mnie, abym także w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i jego osobiście podziękował wam za to, co zrobiliście - powiedział.

Źródło: Pravda.sk



