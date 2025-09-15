Słowa Tuska i Sikorskiego szkodzą w relacjach z Trumpem? Nowy sondaż

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Ponad 45 proc. Polaków uważa, że wypowiedzi Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego na temat Donalda Trumpa utrudniają relację z prezydentem USA - wynika sondażu SW Research. Przeciwnego zdania jest około 23 proc. badanych.

Premier Donald Tusk, wicepremier Radosław Sikorski i prezydent USA Donald Trump
Premier Donald Tusk, wicepremier Radosław Sikorski i prezydent USA Donald TrumpWojciech Stróżyk/REPORTER/PAP/EPA/JIM LO SCALZOEast News

Pracownia SW Research na zlecenie Wirtualnej Polski zadała Polakom pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem dotychczasowe wypowiedzi premiera Donalda Tuska i szefa MSZ Radosława Sikorskiego o Donaldzie Trumpie utrudniają Polsce relacje z prezydentem USA?".

Prawie połowa badanych odpowiedziała, że wypowiedzi polityków KO były w tym kontekście szkodliwe.

Relacje Polski z Trupem a wypowiedzi polityków. Nowy sondaż

Na tak postawione pytanie 20,4 proc. respondentów wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 25,2 proc. stwierdziło, że "raczej tak".

17,1. proc. uczestników badania przekazało, że wypowiedzi polityków KO "raczej nie utrudniają" Polsce stosunków z amerykańskim przywódcą. 6 proc. respondentów wyraziło zdanie, że słowa szefa rządu i wicepremiera "zdecydowanie nie" utrudniają takich relacji.

24,1 proc. pytanych wskazało w ankiecie odpowiedź "nie wiem/ trudno powiedzieć", a 7,2 proc. nie słyszało wypowiedzi, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stosunków z Trumpem.

    Ostra wypowiedź Tuska w czasie kampanii wyborczej

    WP przypomniała wypowiedź Tuska z czasów kampanii wyborczej do parlamentu. Ówczesny kandydat na szefa rządu zasugerował, że Trump mógł zostać zwerbowany przez rosyjskie służby.

    - Gdyby Trump wygrał ostatnie wybory w 2020 roku, USA nie byłyby dziś w NATO, co sam Trump zapowiadał. Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu - mówił lider KO w 2023 roku na spotkaniu z wyborcami na wiecu w Bytomiu.

    Sikorski i Tusk - w porównaniu do prezydenta Karola Nawrockiego i prawicowej opozycji - sprzeciwili się też publicznie niedawnym słowom republikańskiego polityka, który stwierdził, że masowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być "pomyłką".

    Badanie zostało zrealizowane przez SW Research dla Wirtualnej Polski w dniach 9-10 września 2025 r. metodą CAWI na próbie 828 osób.

